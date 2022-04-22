Шведская компания Essity объявила об уходе из России

Производитель товаров Essity, который представлен брендами Zewa, Tork, Libero, Libresse и TENA, уходит из РФ, передает ТАСС.

— Условия Essity для ведения бизнеса в России ухудшились, — констатировал глава компании Магнус Грот в комментарии к отчету за первый квартал 2022 года. — В результате активы компании в России были обесценены примерно на 1,4 млрд шведских крон ($147 млн). Кроме того, начата работа по выходу с российского рынка.

Объем продаж Essity в России в прошлом году составил около 2,8 млрд крон (около $29,5 млн), что соответствует примерно 2% от общего объема в 2021 году.

Грот также предупреждает о росте цен на продукцию.

Essity производит туалетную бумагу, бумажные полотенца и носовые платки, салфетки в коробках, влажные и столовые салфетки, маски для лица, а также мыло, лосьоны, антисептические гели для рук. Компания начала работу в РФ в 1994 году, на сегодняшний день в российском подразделении работают около 1300 сотрудников.