Уже год в АО «РЭС» поощряют граждан за сообщения о хищении электроэнергии

Посредством этих сервисов осуществляется взаимодействие с неравнодушными гражданами, благодаря которым удается пресекать все больше нарушений в части потребления энергоресурса.

Напомним, ровно год назад сетевая организация запустила беспрецедентный механизм поощрения за сообщения о фактах энерговоровства.

Справка:

За каждое подтвержденное сообщение о хищении электрической энергии заявитель может получить от 5 000 рублей (при выявлении нарушения в сельских районах области) и от 10 000 рублей (при выявлении нарушения на территории крупных районных центров и городов). А если по итогам проверки объём незаконного потребления превысит 100 000 рублей в денежном эквиваленте, то гражданин получит определенный процент от общей суммы, начисленной нарушителю по акту.

В целом, за год действия этой программы в АО «РЭС» поступило более 400 обращений граждан, из них 83 — в течение 1 квартала текущего года. Это более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года, до внедрения программы поощрений, что говорит о высокой эффективности механизма для привлечения активных граждан.

Многие сообщения по результатам проверок оказались небезосновательными и помогли предотвратить существенные коммерческие потери энергоресурса. Авторы подтвердившихся сообщений о хищении электроэнергии, указавшие свои персональные данные, уже получили от компании десятки тысяч рублей в порядке вознаграждения.

Напомним, чтобы получить вознаграждение, нужно подать обращение (с указанием персональных данных и реквизитов заявителя) на официальном сайте компании в разделе «Сообщить о хищении» или направить письменное заявление в адрес АО «РЭС». Выплата осуществляется в случае подтверждения факта незаконного потребления по результатам проведения энергетиками проверки указанного объекта.

При этом не исключается возможность анонимного обращения от неравнодушных граждан, ставших очевидцами любого способа хищения энергоресурса. Информацию можно сообщить в АО «РЭС» любым удобным способом: