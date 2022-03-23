МТС ищет кадры в Новосибирске

На прошлой неделе, по данным аналитиков hh.ru, спрос на сотрудников со стороны работодателей из Новосибирской области по сравнению с неделей 14-20 февраля сократился на 19%. Самое заметное уменьшение числа вакансий зафиксировано в шести профсферах: на 50% уменьшилось число предложений о работе для специалистов по страхованию, на 35% — для HR-специалистов и на столько же для сотрудников из сферы развлечений и медиа, а также для банковских работников. Кроме того, на 30% сократилось число вакансий для специалистов по маркетингу, рекламе, PR и для административного персонала. Нет ни одной профсферы, которая бы продемонстрировала рост спроса за прошедшую неделю, в сравнении с последней «спокойной» неделей, отметили в компании.

Однако, некоторые компании, судя по всему, идут против тренда. Так, МТС в Новосибирске объявил набор специалистов всех бизнес-направлений, в том числе открыто порядка 20 дополнительных вакансий для ИТ-экспертов, сообщила пресс-служба компании.

В ИТ-направлении набор сосредоточен в области разработки разного стека технологий, также востребованы инженеры, аналитики, тестировщики, специалисты по Data Science, руководители ИТ-направлений, программисты, системные администраторы.

Всего в Новосибирском подразделении открыто более 50 вакансий МТС. На работу в компании могут претендовать, в частности, специалисты в области продаж и развития технической инфраструктуры МТС. В подразделения технического блока требуются монтажники связи, инженеры по эксплуатации, инженеры транспортной сети и другие специалисты. Компания готова принять на работу в Новосибирске новых сотрудников в сферах маркетинга, HR, а также расширяет набор в службы клиентского сервиса (в том числе с возможностью удаленной работы) и в розничные салоны МТС. С учетом текущей ситуации МТС рассматривает прием на работу как отдельных специалистов, так и сформированных команд.

— Мы считаем важным предоставить возможность развития в МТС экспертам из тех компаний, которые сегодня покидают российский рынок или вынуждены сокращать специалистов. HR-команда МТС в Новосибирске рассматривает на новые позиции сотрудников самого разного уровня — от начинающих специалистов, в том числе студентов старших курсов, до состоявшихся экспертов и руководителей. Большое количество вакансий связаны с разработкой и развитием цифровых сервисов в самых разных областях — от медиа до финтеха, а это значит, что новых сотрудников компании ждет работа над действительно интересными проектами и возможность построить карьеру в современной ИТ-компании, — отметил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

В целом по России открыто более тысячи вакансий в региональных подразделениях МТС.