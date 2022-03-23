В Банке «Левобережный» можно приобрести страховку от укуса клеща

Застраховать по программе «Антиклещ» можно не только себя, но и своих близких. В страховую программу входит:

амбулаторно-поликлиническая помощь (первичный осмотр, удаление и лабораторное исследование присосавшихся клещей, введение противоклещевого иммуноглобулина, консультации инфекциониста, исследование крови и возмещение стоимости лекарственных препаратов);

стационарная помощь;

реабилитационно-восстановительное лечение.

Программу реализует страховой дом «ВСК». Сумма страхового покрытия составляет 1,2 млн рублей. При незначительных тратах – 300-350 рублей за полис – страховка обеспечивает покрытие всех расходов, связанных с профилактикой и лечением клещевого энцефалита и других заболеваний, передающихся через укус клеща.

Страховка защитит вас, в какой бы уголок страны вы ни отправились. Уточнить адрес ближайшего медицинского учреждения можно в списке, который выдается при оформлении полиса, или в единой справочной службе Банка «Левобережный» (ПАО) по телефону 8-800-3333-555 (круглосуточно).

Выберите офис банка, в котором вам будет удобно оформить полис.