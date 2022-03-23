OR GROUP не удалось поменять представителя владельцев облигаций

21 марта Национальный расчетный депозитарий подвел официальные итоги общего собрания владельцев облигаций выпуска БО-07, которое проводилось в форме заочного голосования. Основной держатель облигаций выпуска БО-07 — ПАО «Промсвязьбанк» — не стал принимать участие в голосовании, таким образом кандидатура нового ПВО, предложенного эмитентом, не была принята, сообщила пресс-служба ООО «Юнисервис Капитал».

Ранее эмитент выступил с предложением замены представителя владельцев облигаций на «Юнисервис Капитал». Однако, по итогам общего собрания владельцев облигации эта инициатива не нашла поддержки у Промсвязьбанка, являющегося главным держателем выпуска.

При этом 21 марта ООО «Септем Капитал» в одностороннем порядке отказался от исполнения своих обязанностей ПВО по выпуску БО-07. Таким образом, в настоящее время представитель владельцев облигаций по данному выпуску отсутствует.

Напомним, OR GROUP с осени 2021 года вела переговоры с ПАО «Промсвязьбанк» о пролонгации задолженности, однако договоренность в срок, предусмотренный условиями облигационного выпуска, не была достигнута. В феврале это привело к дефолту и невыполнению обязательств эмитента в объеме 592 млн рублей.

OR GROUP входит в список системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika, насчитывающей 6691 объектов в 293 городах России.