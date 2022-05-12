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МТС открыла бесплатный доступ к приложению для психологической самоподдержки

  • 12/05/2022, 15:56
новости бизнеса
Новое приложение МТС Beffo помогает самостоятельно справляться с эмоциями и перепадами настроения, контролировать уровень стресса и формировать навыки психологической самоподдержки. Приложением можно пользоваться бесплатно.

Шестьдесят практик, тесты, дыхательные техники и истории для засыпания в Beffo бесплатно доступны для всех жителей России. Скачать приложение можно в Google Play и AppStore.

Курсы в Beffo созданы совместно с психологами когнитивно-поведенческого подхода. Делая практики, пользователи развивают навыки саморегуляции, такие как умение минимизировать стрессовую реакцию, успокаиваться в моменты ситуативной тревоги, справляться с сильными эмоциями и развивать концентрацию внимания.

Чтобы получить положительный эффект, достаточно 10-15 минут регулярных ежедневных занятий. Пользователю Beffo не требуются специальные знания или умения. Для начинающих в разделе «Курсы» предусмотрен курс «Первые шаги».

В разделе «Дыхание» собраны и визуализированы дыхательные техники, которые успокаивают, расслабляют, стимулируют или помогают сконцентрироваться здесь и сейчас. Эффект каждой техники подтверждён независимыми научными исследованиями. Отвлекаться от навязчивых мыслей перед сном и быстрее засыпать помогают специально созданные истории на ночь ― атмосферные, умиротворяющие аудиопутешествия.

Для самоконтроля психологического состояния и прогресса на практике, пользователи могут отслеживать уровень стресса, самочувствие и запас сил, уровень счастья и жизнестойкости с помощью тестов в приложении Beffo. Соответствие их результатов реальному состоянию человека подтверждено психологами на статистически значимых выборках.

В компании подчеркнули, что ситуация неопределённости и стрессовая реакция сильно влияют на нашу способность ясно мыслить и принимать взвешенные решения. Поэтому очень важно научиться контролировать уровень стресса. Проект Beffo был создан в начале пандемии, как приложение для поддержки психологического состояния сотрудников и корпоративных клиентов МТС.

Фото компании МТС

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : МТС меры поддержки


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