Владимир Мазур назначен врио главы Томской области

Владимир Мазур назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области в соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 мая 2022 года № 281. Тем же документом принята отставка Сергея Жвачкина по собственному желанию.
— Профессионализм, энергия и неравнодушное отношение к делу помогут Владимиру Владимировичу выполнить задачи, поставленные главой государства, и придать импульс развитию региона в новых для страны и мира условиях, — сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, который также поблагодарил Сергея Жвачкина за добросовестный труд на благо Томской области и России в целом.
Основными направлениями деятельности нового главы региона станут повышение устойчивости социально-экономического развития области в условиях санкций, стимулирование импортозамещения, сохранение общественно-политической стабильности, профилактика чрезвычайных и кризисных ситуаций, оказание дополнительной адресной помощи людям, организация бесперебойной работы системы здравоохранения.
— Не менее важно продолжить конструктивное сотрудничество с деловыми кругами, институтами гражданского общества, а главное – поддерживать постоянный прямой диалог с жителями области, совместно с ними определять актуальные проблемы и эффективные пути их решения, — подчеркнул Анатолий Серышев.
Фото с сайта правительства Томской области
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