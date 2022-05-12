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Владимир Мазур назначен врио главы Томской области

  • 12/05/2022, 15:43
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Владимир Мазур назначен врио главы Томской области
Экс-губернатор Сергей Жвачкин уволен с поста по собственному желанию. Он возглавлял регион с 2012 года.

Владимир Мазур назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области в соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 мая 2022 года № 281. Тем же документом принята отставка Сергея Жвачкина по собственному желанию.

— Профессионализм, энергия и неравнодушное отношение к делу помогут Владимиру Владимировичу выполнить задачи, поставленные главой государства, и придать импульс развитию региона в новых для страны и мира условиях, — сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, который также поблагодарил Сергея Жвачкина за добросовестный труд на благо Томской области и России в целом.

Основными направлениями деятельности нового главы региона станут повышение устойчивости социально-экономического развития области в условиях санкций, стимулирование импортозамещения, сохранение общественно-политической стабильности, профилактика чрезвычайных и кризисных ситуаций, оказание дополнительной адресной помощи людям, организация бесперебойной работы системы здравоохранения.

— Не менее важно продолжить конструктивное сотрудничество с деловыми кругами, институтами гражданского общества, а главное – поддерживать постоянный прямой диалог с жителями области, совместно с ними определять актуальные проблемы и эффективные пути их решения, — подчеркнул Анатолий Серышев.

Фото с сайта правительства Томской области

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Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Томская область

Теги : правительство Тоской области назначение врио губернатора


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