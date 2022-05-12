Владимир Мазур назначен врио главы Томской области

Владимир Мазур назначен временно исполняющим обязанности губернатора Томской области в соответствии с указом президента Российской Федерации от 10 мая 2022 года № 281. Тем же документом принята отставка Сергея Жвачкина по собственному желанию.

— Профессионализм, энергия и неравнодушное отношение к делу помогут Владимиру Владимировичу выполнить задачи, поставленные главой государства, и придать импульс развитию региона в новых для страны и мира условиях, — сказал полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, который также поблагодарил Сергея Жвачкина за добросовестный труд на благо Томской области и России в целом.

Основными направлениями деятельности нового главы региона станут повышение устойчивости социально-экономического развития области в условиях санкций, стимулирование импортозамещения, сохранение общественно-политической стабильности, профилактика чрезвычайных и кризисных ситуаций, оказание дополнительной адресной помощи людям, организация бесперебойной работы системы здравоохранения.