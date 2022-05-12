Директора частной котельной оштрафовали за вандализм почти на 100 тыс рублей

Постановлениями Центрального районного суда Новосибирска 12 мая директор котельной Станислав Карзанов признан виновным в совершении двух административных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3.3. КоАП РФ. 24 марта он нанес краску в цветах украинского флага на асфальтовое покрытие на углу здания мэрии, а 9 апреля у входа в здание мэрии. При совершении второго правонарушения вандала поймали. Об этом в телеграм-канале сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он также предложил отправить Карзанова на принудительные работы.

— Российская армия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации на Украине и в ЛДНР. Воины-сибиряки рискуют жизнью, избавляя мир от коричневой чумы! И в это же время разбрызгивают свой яд сторонники украинского нацизма. В субботу целью была выбрана мэрия Новосибирска. Сторонник Бандеры и Шухевича залил синей и жёлтой краской крыльцо здания мэрии. Вандализм — естественный для подобных персонажей способ самовыражения, — писал Локоть. — Вандала задержали сотрудники полиции, сибирским Геростратом оказался 41-летний директор небольшой частной котельной Станислав Валерьевич Карзанов. Выяснилось, что несколькими днями ранее он уже «красил» пандус у мэрии. В прошлый раз ему удалось скрыться, но теперь наказания и общественного осуждения ему не избежать. Но лучшим наказанием стали бы принудительные работы по устранению последствий своей выходки. Общественнополезное отскабливание краски проясняет сознание. Пусть принесет хоть какую-то пользу городу.

Решением суда Станиславу Карзанову сегодня было назначено наказание в виде административных штрафов в сумме 48000 рублей и 45000 рублей.

Постановления не вступили в законную силу.

Ранее редакция сообщала, что депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина была арестована на 7 суток.