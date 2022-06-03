Дожди придут в норму только к августу

— По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой декаде июня температура в Новосибирской области будет на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью возможны заморозки за исключением открытых мест и территорий, расположенных рядом с большой водой. В конце декады температура повысится, и эта волна холода будет последней в нынешнем сезоне, — сообщила на пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.
По ее словам, до конца июня и в июле в регионе будет превалировать дефицит осадков.
— Из-за сухой погоды у нас отмечается уменьшение влажности воздуха, снижение уровня влаги в пахотном слое и суховейные явления. Согласно долгосрочному прогнозу, они будут удерживаться, — подчеркнула эксперт.
Только в августе, по прогнозам, количество осадков в Новосибирской области выйдет к средним многолетним значениям.
По данным метеорологов, май и апрель 2022 года вошли в пятерку самых жарких и засушливых месяцев за весь период инструментальных наблюдений. Переход на среднесуточную температуру +15 градусов, которая считается началом летнего сезона, минувшей весной произошел на 2-3 недели раньше обычного.
Кроме того, из-за высоких температур, отсутствия дождей и большого количества термических точек в этом году в Новосибирской области несколько раз продлевали противопожарный сезон.
Ранее редакция сообщала, что в Минтрансе региона ожидают роста пассажиропотока на речных перевозках.
Фото Pixabay — klimkin
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