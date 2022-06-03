Дожди придут в норму только к августу

— По прогнозу Западно-Сибирского гидрометцентра, в первой декаде июня температура в Новосибирской области будет на 2-4 градуса ниже нормы. Ночью возможны заморозки за исключением открытых мест и территорий, расположенных рядом с большой водой. В конце декады температура повысится, и эта волна холода будет последней в нынешнем сезоне, — сообщила на пресс-конференции начальник Гидрометцентра Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Лапчик.

По ее словам, до конца июня и в июле в регионе будет превалировать дефицит осадков.

— Из-за сухой погоды у нас отмечается уменьшение влажности воздуха, снижение уровня влаги в пахотном слое и суховейные явления. Согласно долгосрочному прогнозу, они будут удерживаться, — подчеркнула эксперт.

Только в августе, по прогнозам, количество осадков в Новосибирской области выйдет к средним многолетним значениям.

По данным метеорологов, май и апрель 2022 года вошли в пятерку самых жарких и засушливых месяцев за весь период инструментальных наблюдений. Переход на среднесуточную температуру +15 градусов, которая считается началом летнего сезона, минувшей весной произошел на 2-3 недели раньше обычного.

Напомним, по данным Верхне-Обского бассейнового водного управления, из-за засушливой весны по всем постам наблюдения до Обского водохранилища в этом году фиксируется недобор водности примерно на 40 см. Это затрудняет навигацию. Особенно в части грузоперевозок. Участники рынка прогнозируют, что в этом сезоне ситуация вряд ли изменится, и корректируют планы работы на сезон. Исполняющий обязанности руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков также констатировал, что ситуация с водностью в этом году перечеркнула все пессимистические сценарии, которые составлялись осенью 2021 года. Для поддержания судоходства сейчас приходится принимать дополнительные меры по дноуглублению русла реки.

Кроме того, из-за высоких температур, отсутствия дождей и большого количества термических точек в этом году в Новосибирской области несколько раз продлевали противопожарный сезон.

Ранее редакция сообщала, что в Минтрансе региона ожидают роста пассажиропотока на речных перевозках.