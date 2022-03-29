МТС совместно с ГИТИС проведут предварительные прослушивания для новосибирских школьников

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС – проведут в предварительные прослушивания для школьников Сибири в рамках федерального творческого социально-благотворительного проекта «Поколение М». В этом году приемная ГИТИСа в очном формате будет открыта в соседнем Красноярске 8 и 9 апреля. Самые достойные кандидаты, прошедшие испытание, могут быть рекомендованы для поступления в ГИТИС.

Новосибирские абитуриенты, мечтающие о сцене, могут пройти предварительные прослушивания на актерский факультет крупнейшего вуза Европы в Детской школе искусств Красноярска № 8. Их работы будут оценивать педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актёра музыкального театра Эдита Тибилова.

Прослушивания начнутся 8 апреля с 15.00 и продлятся до 19.00, с 10.00 до 19.00 9 апреля. Также педагоги ГИТИСа проведут профориентационный мастер-класс для школьников 8-11-х классов, на котором расскажут о выборе репертуара, внешнем виде, о мастерах, набирающих учеников и сроках приемной кампании. Мастер-класс пройдёт 8 апреля с 13.00 до 15.00 также в Детской школе искусств №8 (ул. Батурина, 10А).

Для участия во всех мероприятиях новосибирским школьникам необходимо пройти онлайн-регистрацию по ссылке – количество мест на мастер-класс и прослушивания ограничено. После этого каждый участник получит приглашение на творческую встречу и индивидуальное время для прослушиваний.

Участниками прослушиваний могут стать воспитанники и выпускники музыкальных школ, кружков и студий Новосибирской области от 15 до 18 лет. Ребятам, планирующим участие в прослушиваниях, необходимо подготовить выступление.