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Слияния-поглощения, судьба иностранного бизнеса в России, банкротства

В связи с введенными против России санкциями юристы прогнозируют рост объема работы. В самых разных сферах.
  • 29/03/2022, 13:00

Новости НовосибирскаРегина Бакшун, руководитель корпоративной и налоговой практик АБ «Гребнева и партнеры»:

— Если говорить о налоговых проверках, то здесь давление на бизнес уменьшилось. Даже по текущим проверкам, которые мы сопровождаем, до 24 февраля были активные «боевые действия», а после 24-го все начали выходить в переговоры. Более того, сейчас можно спокойно сесть за стол переговоров с инспекцией и договориться о приостановлении активных «боевых действий» в ходе выездной налоговой проверки, то есть эта мера господдержки бизнеса эффективно работает.

При этом мы по-прежнему рекомендуем бизнесу не заигрываться с налогами и очень внимательно относиться к мерам господдержки.

Что касается корпоративного сектора. Я занимаюсь сопровождением сделок по купле-продаже бизнеса, в том числе и по приобретению складского хозяйства, торговых центров, сопровождением сделок застройщиков. Мы ожидали, что будет небольшое падение спроса со стороны строительных компаний, и они перестанут в таком объеме скупать землю. Ничего подобного! По-прежнему проводятся миллиардные сделки, все проекты, которые мы вели, продолжаются, и застройщики заходят в новые проекты, формируют земельные банки.

Если говорить о сделках с иностранным элементом, то здесь очень сильно страдают компании-экспортеры. Сейчас ключевой задачей стало не выстраивание правильных корпоративных отношений с зарубежными партнерами, а сохранение бизнеса, чтобы переждать этот период и снова войти в проекты. По нашему опыту могу сказать, что иностранные компании не хотят уходить с российского рынка. Вместе ищем варианты выхода из сложившейся ситуации.

Еще одна тема связана с релокацией компаний, работающих преимущественно с европейскими партнерами. Мы работаем с IT-бизнесом, который вывозит своих сотрудников в другие страны, при этом нужно понимать, что у них все-равно возникают налоговые последствия в России.

Еще несколько трендов, усиления которых мы сейчас ожидаем: большой поток клиентов по уголовной практике, рост количества банкротных дел и сделок, связанных со слияниями-поглощениями. Мы ожидаем увеличения объемов работы на проектах, связанных с государственно-частным партнерством, так как в регионы выделяются большие средства на реализацию инфраструктурных и социально-значимых проектов. Мы видим, что планируется амнистия по экономическим преступлениям, и думаем, что здесь тоже появится определенный блок работы.

И, наконец, сейчас начинается новый этап амнистии капитала. Возможно, часть предпринимателей заведут свои средства из-за рубежа в Россию, хотя у довольно большого количества бизнесменов, которые это сделали ранее, опыт был не очень положительным.

Если говорить о налоговых проверках, то, как мне кажется, у налоговой инспекции активная фаза начнется в сентябре. К этому просто нужно быть готовыми, необходимость пополнения бюджета очевидная.

Фото: Сергей Мордвинов

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Рубрики :

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : слияние поглощение налоги иностранный бизнес бизнес банкротство


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