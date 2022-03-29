Антимонопольщики снижают цену на офисную бумагу в новосибирских магазинах

Сеть канцелярских магазинов «Партнер» — «Бухгалтер» — «Маркер» в Новосибирске и Бердске снизила цену на бумагу. Сеть приняла такое решение после проведенного Новосибирским УФАС России выездного мониторинга, сообщила пресс-служба ведомства. Служба обратила внимание предприятий на необходимость ответственного поведения и недопустимость необоснованного повышения цен, в том числе в ситуации возможного увеличения спроса на товары

— Новосибирское УФАС России в своем письме к розничным магазинам проинформировало о необходимости принятия мер по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения. Поводом для этого стали обращения граждан на необоснованный рост цен и усиление контроля за ценовой ситуацией на рынке офисной бумаги, — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В ответ на обращение Новосибирского УФАС России сеть магазинов «Партнер» сообщила, что в целях соблюдения принципов ответственного ценообразования снизила цены на бумагу с 730 до 630 рублей за пачку.

В правительстве региона, комментируя результаты мониторинга УФАС, добавили, что стоимость бумаги у оптовых компаний оказалась ниже розницы более чем на 30%.

Сеть канцелярских магазинов «Партнер» входит в группу компаний F1, говорится на сайте компании. На минувшей неделе на круглом столе представитель ГК сообщал, что в канцелярских магазинах компании установлены самые низкие цены на бумагу при стандартном уровне наценки. На волне ажиотажа потребители смели двухнедельный запас за два дня. При этом он подчеркивал, что с апреля проблемы с офисной бумаги не будет и цены на нее снизятся, но будут выше, чем в конце февраля, то есть до введения санкций против России.

Напомним, цены на офисную бумагу резко взлетели вверх в конце-февраля-начале марте. На минувшей неделе стоимость 1 пачки на классифайдах и маркетплейсах доходили до 3000 рублей (до взлета — 250 руб).. На заседании штаба по защите продовольственной безопасности Новосибирской области в Минпромторге на минувшей неделе сообщалось, что производители поставляют бумагу по цене 400-500 руб за пачку, а дилеры накручивают дальше из-за дефицита. Объёмы этого товара в марте в регионе сократились в 3-4 раза. Представители правительства региона сообщили, что в первой половине апреля ситуация с поставками бумаги будет стабилизироваться.

На минувшей неделе генеральный прокурор РФ Игорь Краснов подписал документ «О дополнительных мерах по защите прав субъектов предпринимательской деятельности» и потребовал от прокуроров субъектов РФ пресекать любое незаконное вмешательство госорганов в хозяйственную деятельность предпринимателей. За неисполнение указанных требований руководители прокуратур будут привлекаться к персональной ответственности.