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МТС улучшила качество связи вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула

  • 11/11/2022, 16:06
МТС улучшила качество связи вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула
22 базовые станции стандарта LTE обеспечивают непрерывное покрытие 4G всего участка.

МТС сообщает о реализации проекта по улучшению качества связи на участке железной дороги, который связывает Новосибирскую область и Алтайский край. Для непрерывного покрытия южного направления скоростным мобильным интернетом компания установила 22 базовые станции стандарта LTE.

Теперь пассажиры поездов могут общаться в мессенджерах, просматривать ленты соцсетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки на протяжении 195 км. Аналогичные возможности могут использовать жители малых населённых пунктов Новосибирской области, которые расположены вдоль железной дороги: Камышенская, Матвеевка, Береговая, Обской Залив, Мраморная, Койниха, Безменово, и другие.

«Покрытие сетью LTE железнодорожного пути, ведущего через Новосибирск на юг, в Алтайский край – это часть нашего проекта по покрытию транспортных артерий региона, цель которого обеспечить многочисленным путешественникам возможность пользоваться услугами связи и скоростного мобильного интернета. Бесперебойный доступ к этим опциям на всем пути следования поезда повысит комфорт для пассажиров одного из наиболее популярных федеральных направлений», — сообщил директор МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

«Вопрос обеспечения транспортной инфраструктуры Новосибирской области современными услугами связи и цифровыми сервисами является крайне важным и актуальным. В последние годы сделан ощутимый рывок в данном направлении. Новосибирская область — транзитный регион, транспортный хаб федерального значения и очень важно, чтобы гости и жители области были обеспечены качественной связью и мобильным интернетом на всем протяжении пути», — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Новосибирская область Алтайский край

Теги : телеком МТС Интернет


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