МТС улучшила качество связи вдоль железной дороги от Новосибирска до Барнаула

МТС сообщает о реализации проекта по улучшению качества связи на участке железной дороги, который связывает Новосибирскую область и Алтайский край. Для непрерывного покрытия южного направления скоростным мобильным интернетом компания установила 22 базовые станции стандарта LTE.

Теперь пассажиры поездов могут общаться в мессенджерах, просматривать ленты соцсетей, загружать и смотреть видео, а также совершать онлайн-покупки на протяжении 195 км. Аналогичные возможности могут использовать жители малых населённых пунктов Новосибирской области, которые расположены вдоль железной дороги: Камышенская, Матвеевка, Береговая, Обской Залив, Мраморная, Койниха, Безменово, и другие.