Завершена реконструкция первого участка дамбы в Кузбассе

В Междуреченске завершили реконструкцию первого участка дамбы реки Томь в районе Чебал-Су. На сегодняшний день из 3,9 км гидротехнического сооружения полностью обновили 1,6 км.

— Для решения проблемы (Дамба не справлялась с паводковыми водами из-за ветхости. — Ред.) и создания комфорта для жителей этой части региона, объект был включен в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную по поручению президента России Владимира Путина. Это позволило нам получить софинансирование работ из резервного фонда правительства России. В реконструкцию первой очереди вложено 221,16 млн. рублей, — отмечает Сергей Цивилев, губернатор Кемеровской области.

Отмечается, что для реконструкции оставшегося участка дамбы протяженностью 2,3 км подготовлена проектно-сметная документация. Сейчас она направлена на прохождение государственной экспертизы. Предварительная стоимость оставшихся работ оценена в 680 млн рублей.

— Полная реконструкция всей дамбы позволит защитить от последствий паводков свыше 1 800 человек, которые находятся в зоне возможного подтопления, социальные объекты, более 10 км дорог, линии электропередачи, водопровод. В случае, если не будет стабильной работы гидротехнического сооружения, ущерб может составить 1,9 млрд рублей, — говорится в сообщении пресс-службы правительства Кузбасса.

Ранее сообщалось, что работы на дамбе начались летом 2021 года. Строители увеличили ширину гребня до 6,5 метров, укрепили верхний откос, обустроили водопропускные сооружения и установили контрольно-измерительную аппаратуру.

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