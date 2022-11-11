Прокуратура выявила более 40 нарушений, связанных с уборкой улиц Новосибирска от снега

По поручению прокурора Новосибирской области Александра Бучмана прокуратурой города Новосибирска с привлечением прокуроров районов города проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в связи с некачественной уборкой улиц и тротуаров в первый день выпадения снега.

Выявлено более 40 нарушений, связанных с ненормативным состоянием улично-дорожной сети города (наледь на тротуарах, скопление снега на проезжих частях дорог).

— Прокуроры внесли 6 представлений руководителям муниципальных дорожно-эксплуатационных учреждений и главам районов с требованием обеспечить уборку снега и наледи, — сообщили в пресс-службе прокуратуры. — Кроме того, главам районов и Центрального округа, руководителям коммунальных служб объявлено 24 предостережения о недопущении нарушений при содержании дорог и тротуаров с учетом погодных условий.

В отношении директоров ДЭУ прокурорами возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ст. 12.34 КоАП РФ (несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог) и ст. 8.22 Закона об административных правонарушениях в Новосибирской области (нарушение требований в области благоустройства).

Устранение выявленных нарушений и результаты рассмотрения принятых прокуратурой мер находятся под контролем.

В прокуратуре напомнили, что в этом году по мерам прокурорского реагирования мэрия города приобрела 22 единицы специализированной техники для уборки улиц. Однако содержание парка уборочной техники в городе по-прежнему далеко от нормативного количества. В связи с этим прокурор города 1 ноября объявил мэру города предостережение с целью недопущения нарушения законодательства о безопасности дорожного движения при содержании улично-дорожной сети в зимний период. Кроме того, на рассмотрении в Центральном районном суде находится административное исковое заявление прокурора города об обязании мэрии обеспечить в необходимом количестве дорожно-эксплуатационные учреждения специализированной техникой для содержания улично-дорожной сети.

Напомним, сегодня пресс-служба Территориального управления автодорог (ТУАД) сообщила, что на трассы выведано почти 600 единиц техники подрядчиков для борьбы со снегом и гололедом. На ней работает более тысячи человек.

Ранее редакция рассказывала, что в пилотный проект по уборке улиц от снега вошел третий район Новосибирска.