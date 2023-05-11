МТС ускорила мобильный интернет в пригородах Новосибирска

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории дачных массивов в пригороде Новосибирска. Работы по апгрейду сети проводились в течение полугода, в результате средняя скорость скачивания и передачи данных выросла до 40 процентов.

Накануне дачного сезона МТС увеличила скорости мобильного интернета в районе Северного объезда, где наряду с частной застройкой по обоим берегам Оби, находятся крупные дачные и коттеджные массивы: Обкомовские дачи, Кудряши, Марусино и другие. Высокоскоростной интернет «словят» и жители обширного дачно-частного сектора Первомайки в Новолуговом, на Твардовского, Одоевского, Тухачевского и Старом шоссе, а также жители Барышево и собственники СНТ «Тихие зори», «Геолог», «Волна», «Кедр» и «Приятный отдых». В Дзержинском направлении мобильный интернет ускорился в популярном пригородном массиве «Золотая горка», поселке Восход и селе Каменка, здесь расположены летние дачи новосибирцев, а также дома, владельцы которых используют их круглогодично.

Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря программе рефарминга сети в Новосибирской агломерации. Это позволило достаточно быстро обновить сеть и увеличить ее пропускную способность.