Рекламодателям

МТС ускорила мобильный интернет в пригородах Новосибирска

  • 11/05/2023, 11:08
МТС ускорила мобильный интернет для дач и коттеджей в пригородах Новосибирска
Работы по апгрейду сети проводились в течение полугода, в результате средняя скорость скачивания и передачи данных выросла до 40 процентов.

Цифровая экосистема МТС увеличила скорость мобильного интернета на территории дачных массивов в пригороде Новосибирска. Работы по апгрейду сети проводились в течениеМТС ускорила мобильный интернет для дач и коттеджей в пригородах Новосибирска полугода, в результате средняя скорость скачивания и передачи данных выросла до 40 процентов.

Накануне дачного сезона МТС увеличила скорости мобильного интернета в районе Северного объезда, где наряду с частной застройкой по обоим берегам Оби, находятся крупные дачные и коттеджные массивы: Обкомовские дачи, Кудряши, Марусино и другие. Высокоскоростной интернет «словят» и жители обширного дачно-частного сектора Первомайки в Новолуговом, на Твардовского, Одоевского, Тухачевского и Старом шоссе, а также жители Барышево и собственники СНТ «Тихие зори», «Геолог», «Волна», «Кедр» и «Приятный отдых». В Дзержинском направлении мобильный интернет ускорился в популярном пригородном массиве «Золотая горка», поселке Восход и селе Каменка, здесь расположены летние дачи новосибирцев, а также дома, владельцы которых используют их круглогодично.

Значительное ускорение 4G стало возможным благодаря программе рефарминга сети в Новосибирской агломерации. Это позволило достаточно быстро обновить сеть и увеличить ее пропускную способность.

— Майские праздники традиционно – это открытие дачного сезона и наплыв отдыхающих в пригород Новосибирска. Мы заранее и максимально незаметно для абонентов провели работы по улучшению нашей сети. Благодаря переводу частотного ресурса в более эффективную технологию 4G сегодня LTE-интернет МТС доступен в большинстве популярных дачных массивов и коттеджных поселков Новосибирского района, — отметил директор филиала МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Фото предоставлено пресс-службой компании

513

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : телеком МТС мобильный интернет


#Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07
туризм в Сибири

Топ природных мест отдыха сибиряков минувшей зимой

В прошедшем сезоне турпоток в топовые локации вырос на 11%.
Читать статью >>
Русфонд

Подростку требуется курсовое лечение для восстановления после клещевого энцефалита

Необходимо собрать — 231 132 рубля.
Читать статью >>
Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

Будут ли банки повышать ставки по ипотеке?

На сегодняшний день, ставки по ипотеке в рамках базовых банковских программ находятся выше 10%.
Читать статью >>
ремонт дорог

У муниципалитетов заберут деньги, выделенные на дорожные ремонты

Если контракты по областной дорожной программе не будут отторгованы до конца мая.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Топ природных мест отдыха сибиряков минувшей зимой

11/05/2023, 14:05

Подростку требуется курсовое лечение для восстановления после клещевого энцефалита

11/05/2023, 12:31

За уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного

11/05/2023, 11:53

Во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году

11/05/2023, 10:23
Популярное

Рак почек — первые симптомы

11/05/2023, 11:29

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38
Новости компаний

Более 2,6 млн рублей ущерба от махинаций со счетчиком возместил АО «РЭС» недобросовестный предприниматель

11/05/2023, 10:48

Сбер приглашает новосибирцев на субботник

10/05/2023, 17:00

Как получить потребительский кредит до 100 тысяч рублей с 2 документами в Банке «Левобережный»

10/05/2023, 14:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска