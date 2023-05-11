Более 2,6 млн рублей ущерба от махинаций со счетчиком возместил АО «РЭС» недобросовестный предприниматель

С наступлением весны энергетики всё чаще фиксируют факты незаконного потребления электроэнергии в значительных объемах. И в числе нарушителей не только «нашумевшие» майнеры криптовалюты, но и, на первый взгляд, вполне добросовестные предприниматели.

Персоналом АО «РЭС» в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска 10 марта 2023 года была проведена проверка энергопотребления на объекте по производству и продаже хлебобулочных изделий. В ходе проверки был выявлен факт подключения хлебопекарного оборудования в обход прибора учета путем изменения штатной схемы подключения.

На основании этого энергетики совместно с правоохранителями пришли к выводу, что производство хлебобулочных изделий на данном объекте велось за счет хищения электроэнергии в целях извлечения максимальной выгоды от деятельности предприятия.

Специалисты АО «РЭС» составили на недобросовестного «пекаря» акт, в котором зафиксировали ущерб, нанесенный предприятию. За период безучетного потребления было похищено 436 800 кВт*ч электроэнергии на сумму более 2,6 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.165 УК РФ. Ведется расследование.

На сегодняшний день нарушитель в полном объеме погасил стоимость незаконного потребления электроэнергии и восстановил схему подключения электропитания в соответствии с условиями договора о технологическом присоединении объекта. При этом важно понимать, что недобросовестный предприниматель, решивший заработать на «бесплатном электричестве», все равно может быть привлечен к уголовной ответственности, даже несмотря на возмещённый ущерб. Это, безусловно, негативно скажется на его деловой репутации помимо финансовых «потерь» от такой «экономии».

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом энергетикам любым удобным способом: