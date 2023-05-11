Рекламодателям

Более 2,6 млн рублей ущерба от махинаций со счетчиком возместил АО «РЭС» недобросовестный предприниматель

  • 11/05/2023, 10:48
В числе нарушителей не только «нашумевшие» майнеры криптовалюты, но и, на первый взгляд, вполне добросовестные предприниматели.

ущерб от махинаций со счетчиком, АО «РЭС» недобросовестный предприниматель, энергетика

С наступлением весны энергетики всё чаще фиксируют факты незаконного потребления электроэнергии в значительных объемах. И в числе нарушителей не только «нашумевшие» майнеры криптовалюты, но и, на первый взгляд, вполне добросовестные предприниматели.

Персоналом АО «РЭС» в рамках межведомственного взаимодействия с прокуратурой Ленинского района г. Новосибирска 10 марта 2023 года была проведена проверка энергопотребления на объекте по производству и продаже хлебобулочных изделий. В ходе проверки был выявлен факт подключения хлебопекарного оборудования в обход прибора учета путем изменения штатной схемы подключения.

На основании этого энергетики совместно с правоохранителями пришли к выводу, что производство хлебобулочных изделий на данном объекте велось за счет хищения электроэнергии в целях извлечения максимальной выгоды от деятельности предприятия.

Специалисты АО «РЭС» составили на недобросовестного «пекаря» акт, в котором зафиксировали ущерб, нанесенный предприятию. За период безучетного потребления было похищено 436 800 кВт*ч электроэнергии на сумму более 2,6 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.165 УК РФ. Ведется расследование.

На сегодняшний день нарушитель в полном объеме погасил стоимость незаконного потребления электроэнергии и восстановил схему подключения электропитания в соответствии с условиями договора о технологическом присоединении объекта. При этом важно понимать, что недобросовестный предприниматель, решивший заработать на «бесплатном электричестве», все равно может быть привлечен к уголовной ответственности, даже несмотря на возмещённый ущерб. Это, безусловно, негативно скажется на его деловой репутации помимо финансовых «потерь» от такой «экономии».

Специалисты АО «РЭС» и в дальнейшем продолжат непримиримую борьбу с незаконным потреблением энергоресурса, в том числе с помощью сознательных граждан, которые могут получить вознаграждение за сообщение о незаконном потреблении электроэнергии.

Если у Вас есть основания предполагать, что осуществляется незаконное потребление электроэнергии (участились аварийные отключения, в сети снижается напряжение в вечернее время), или Вы стали непосредственным очевидцем любого способа хищения и сняли фото/видео данных нарушений, обязательно сообщите об этом энергетикам любым удобным способом:

  • позвонив по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;
  • заполнив форму с приложение медиафайлов в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;
  • отправив простое текстовое или фото/видео сообщение на номер +7–913–375–25–75 через WhatsApp и Viber.

Фото предоставлено пресс-службой компании

441
#Рынок микрофинансирования

Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергоснабжение энергетика недобросовестный предприниматель АО «РЭС»


Спецоперация на Украине

Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18
В Новосибирской области принимают новый пакет мер поддержки семей участников спецоперации
25/04/23 11:07

Актуальный разговор

Директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский

Дмитрий Кромский, Tele2: «Рынок технологий Big Data еще только формируется»

Big Data, или большие данные, на сегодняшний день один из ключевых драйверов развития информационных технологий.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Топ природных мест отдыха сибиряков минувшей зимой

11/05/2023, 14:05

Подростку требуется курсовое лечение для восстановления после клещевого энцефалита

11/05/2023, 12:31

За уклонение от военных сборов грозит наказание вплоть до уголовного

11/05/2023, 11:53

Во сколько обойдется школьный выпускной в 2023 году

11/05/2023, 10:23
Популярное

Рак почек — первые симптомы

11/05/2023, 11:29

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на май

10/05/2023, 11:50

Ученые внезапно заявили о положительном влиянии компьютерных игр на здоровье человека

10/05/2023, 10:38

Новости компаний

МТС ускорила мобильный интернет в пригородах Новосибирска

11/05/2023, 11:08

Сбер приглашает новосибирцев на субботник

10/05/2023, 17:00

Как получить потребительский кредит до 100 тысяч рублей с 2 документами в Банке «Левобережный»

10/05/2023, 14:49

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска