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Рак почек — первые симптомы

  • 11/05/2023, 11:29
рак почек
Рак почек — болезнь, при которой происходит перерождение почечной ткани в злокачественную опухоль.

Чужеродное образование растет, нарушает функцию органа, повреждает кровеносные сосуды. В результате опухоль препятствует фильтрации и оттоку мочи, вызывает хронические кровопотери. Далее опухолевые клетки мигрируют по всему организму, образуя вторичные зоны роста в легких, костях, лимфатических узлах, печени и т.д.

При своевременной диагностике и грамотном лечении оптимистичный прогноз возможен в 80-90 % случаев.

Как классифицируют рак почки?

Рак почек — злокачественная опухоль, образующаяся из клеток почки. Мужчины болеют в два раза чаще, чем женщины. Средний возраст пациентов — 50-70 лет. Наиболее распространенный вариант — светлоклеточный плоскоклеточный рак (70-85%).

Справка! Почки фильтруют кровь и выводят из организма лишние минералы, соли и воду. В сутки через них проходит до 200 литров крови, выделяется около двух литров мочи.

Для определения прогноза к выздоровлению злокачественные новообразования почек классифицируют по стадиям. Имеет значение размер опухоли, поражение околопочечных структур, отдаленные метастазы.

Классификация:

  • Первая стадия. Опухоль расположена в пределах почки, размер менее 7 см.
  • Вторая. Новообразование в пределах почки, но более 7 см в диаметре.
  • Третью стадию диагностируют при поражении расположенных рядом структур ( паранефральная клетчатка, надпочечник, диафрагма).
  • Четвертую выставляют, если опухоль проросла за пределы органа, либо выявлены отдаленные метастазы.

Если злокачественные клетки не определены в ближайших лимфатических узлах — прогноз для пациента благоприятный. Атипичные клетки в лимфоузлах и прочих органах — возможность выздоровления значительно ниже.

Симптомы

Начальные стадии болезни протекают бессимптомно. Как правило, первое проявление болезни — кровь в моче на фоне полного благополучия. Гематурия возникает в следствии повреждения кровеносных сосудов почек.

По мере прогрессирования болезни типичны жалобы на тяжесть, дискомфорт, тупые боли в поясничной области. Возможны острые схваткообразные боли в пояснице (возникают при обтурации мочеточника сгустком крови).

На поздних стадиях, как правило, характерны слабость, снижение аппетита, потеря массы тела, длительный субфебрилитет, гипотония.

Частый симптом рака почки у мужчин — варикозное расширение вен семенного канатика.

При метастазировании опухоли клиническая картина разнообразна — могут быть неврологические нарушения, желтуха, кровохарканье, боли в костях, патологические переломы и т.д.

Диагностика

Ранние стадии рака почек протекают без клинических проявлений. Часто новообразование выявляют случайно при ультразвуковом обследовании (УЗИ) органов брюшной полости по поводу других болезней. Для уточнения диагноза нужно обратиться к врачу-онкологу.

Доктор назначит обследование, включающее:

  • лабораторные анализы;
  • магнитно-резонансную томографию (МРТ);
  • компьютерную томографию (КТ) почек;
  • урографию;
  • радионуклидное сканирование;
  • при необходимости осмотры смежных специалистов.

Биопсия с гистологическим исследованием ткани подтвердит либо исключит диагноз злокачественной опухоли. Комплексное обследование для определения отдаленных метастазов может включать УЗИ внутренних органов, сцинтиграфию костей, МРТ, КТ.

Современные методики позволяют диагностировать гистологический вид опухоли, установить стадию болезни, определить состояние других органов и систем.

По результатам обследования врачи подбирают оптимальный для каждого пациента способ лечения.

Когда нельзя откладывать визит к врачу?

Кровь в моче, боли или колики в боку, пальпируемая в животе опухоль могут быть симптомами рака почки. Для уточнения диагноза и назначения лечения нужно записаться на консультацию к врачу онкологу. Диагноз рака устанавливают только на основании биопсии и гистологии ткани пораженного органа.

Так как начальные стадии рака почек протекают практически бессимптомно, то болезнь нередко выявляют на поздних стадиях. Инновационные методики, включающие оперативное и консервативное лечение, показывают хорошие результаты.

Однако регулярные профилактические осмотры позволят диагностировать рак почек на ранних стадиях, что в разы повышает эффективность лечения, улучшает прогноз и значительно снижает стоимость медицинской помощи.

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