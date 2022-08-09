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МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта

  • 09/08/2022, 15:26
МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта
Теперь туристы и местные жители могут отправиться в путешествие по Чуйскому тракту — одной из самых удивительных и красивых дорог не только России, но и мира – в сопровождении аудиогида.

Гид подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.

Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 65 объектов Чуйского тракта.  На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.

«МТС не первый год реализует в Новосибирске проекты, которые помогают развитию внутреннего туризма. Новосибирск – отправная точка Чуйского тракта, и сейчас мы максимально сосредоточены на улучшении инфраструктуры и развитии цифровой среды на туристических объектах. В год столетия мы обеспечили ковровое покрытие тракта связью LTE в Новосибирской области. Кроме того, МТС дарит всем российским туристам бесплатную аудиоэкскурсию — гид по всем заповедным местам легендарной дороги, соединяющей три региона», рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.

Фото пресс-службы компании

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Рубрики : Телекоммуникации

Регионы: Сибирь

Теги : телеком МТС аудиогид


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