МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта

Гид подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.

Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 65 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.

Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.