МТС запустила аудиогид к вековому юбилею Чуйского тракта

Гид подготовлен к 100-летию Чуйского тракта в статусе федеральной автомобильной дороги.
Аудиогид МТС стартует от парка «Городское начало» в Новосибирске и завершается в селе Ташанта на границе с Монголией и охватывает 65 объектов Чуйского тракта. На протяжении тысячи километров легендарной трассы пользователи узнают об истории Чуйского тракта, увидят бирюзовые воды Катуни, горные хребты и «марсианские» пейзажи. Путеводитель расскажет, как попасть на знаменитую Сростинскую ярмарку и подняться на гору Пикет, где установлен памятник Василию Шукшину.
Бесплатная аудио-экскурсия доступна к скачиванию абонентам любого оператора на платформе МТС Live. Перед началом экскурсии достаточно бесплатно скачать приложение на свой смартфон из AppStore или Google Play, найти гид «Чуйский тракт» и следовать по маршруту, надев наушники. Аудиогид работает автономно, мобильный интернет не расходуется, можно в любом месте подключиться и прослушать рассказ о ближайшей локации.
«МТС не первый год реализует в Новосибирске проекты, которые помогают развитию внутреннего туризма. Новосибирск – отправная точка Чуйского тракта, и сейчас мы максимально сосредоточены на улучшении инфраструктуры и развитии цифровой среды на туристических объектах. В год столетия мы обеспечили ковровое покрытие тракта связью LTE в Новосибирской области. Кроме того, МТС дарит всем российским туристам бесплатную аудиоэкскурсию — гид по всем заповедным местам легендарной дороги, соединяющей три региона», — рассказал директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук.
Фото пресс-службы компании
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