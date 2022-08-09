В АО «РЭС» определили «Лучших по профессии» среди специалистов по работе с потерями электроэнергии

На финал смотра-конкурса в филиале «Чулымские электрические сети» прибыло 8 бригад — лидеров отборочного этапа конкурса из всех филиалов АО «РЭС».
Принципиальным для компании является также и то, что по условиям в конкурсе могли принимать участие только сотрудники территориальных участков в районах обслуживания электрических сетей. Инженерно-технический персонал служб аппарата управления и филиалов не принимал участия в конкурсе, а выступал в роли судей на этапах и наблюдателей.
Новшеством прошедшего конкурса являлся новый «Конкурс капитанов» — демонстрация управленческих навыков организации работы на участках по снижению потерь. Он включал в себя раскрытие не только навыков оперативного планирования работы персонала, но и разработку наиболее эффективного комплекса мероприятий на заданном участке сети.
В качестве общекомандных в программу смотра вошли также:
В командных состязаниях помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение слаженно работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.
По завершении финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями были определены победители в следующих номинациях:
В торжественной обстановке руководством АО «РЭС» вручены победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса ценные призы, кубки и грамоты.
Фото предоставлено пресс-службой компании
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