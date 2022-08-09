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В АО «РЭС» определили «Лучших по профессии» среди специалистов по работе с потерями электроэнергии

  • 09/08/2022, 15:18
В начале августа 2022 года в АО «РЭС» состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями (УРП) филиалов акционерного общества «Региональные электрические сети».

новости бизнесаНа финал смотра-конкурса в филиале «Чулымские электрические сети» прибыло 8 бригад — лидеров отборочного этапа конкурса из всех филиалов АО «РЭС».

Принципиальным для компании является также и то, что по условиям в конкурсе могли принимать участие только сотрудники территориальных участков в районах обслуживания электрических сетей. Инженерно-технический персонал служб аппарата управления и филиалов не принимал участия в конкурсе, а выступал в роли судей на этапах и наблюдателей.

Новшеством прошедшего конкурса являлся новый «Конкурс капитанов» — демонстрация управленческих навыков организации работы на участках по снижению потерь. Он включал в себя раскрытие не только навыков оперативного планирования работы персонала, но и разработку наиболее эффективного комплекса мероприятий на заданном участке сети.

В качестве общекомандных в программу смотра вошли также:

  • интеллектуальная викторина — «Своя игра»;
  • конкурс «Домашнее задание — идеальная видеофиксация».

В командных состязаниях помимо профессионального мастерства участники продемонстрировали умение слаженно работать в команде, скорость принятия решений и умение их отстаивать.

По завершении финального тура смотр-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями  были определены победители в следующих номинациях:

  • Индивидуальный зачёт:
  • «Победитель конкурса капитанов» — Денис Мысякин, начальник участка по работе с потерями Бердского РЭС филиала «Черепановские электрические сети».
  • «Лучший наставник команды» — ими стали инженеры службы филиала «Черепановские электрические сети» Александр Шилин и Алексей Белоусов.
  • Бригадное первенство:
  • «Лучшая бригада» — бригада филиала «Карасукские электрические сети».
  • «Лучшая бригада по монтажу измерительных комплексов учета» — бригада филиала «Чулымские электрические сети».
  • «Лучшая бригада по выявлению хищений» — бригада филиала «Карасукские электрические сети».
  • Командный зачёт:
  • 1 общекомандное место – команда филиала «Приобские электрические сети».
  • 2 общекомандное место — команда филиала «Карасукские электрические сети».
  • 3 общекомандное место — команда филиала «Чулымские электрические сети».
  • «Самая интеллектуальная команда» — победитель конкурса «Своя игра» команда филиала «Чулымские электрические сети».

В торжественной обстановке руководством АО «РЭС» вручены победителям и призерам в индивидуальных и командных номинациях смотра-конкурса ценные призы, кубки и грамоты.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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