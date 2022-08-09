Новосибирская область получит федеральную землю для создания технопарка

По итогам заседания правительственной комиссии РФ институт развития ДОМ.РФ передаст властям Новосибирской области три участка общей площадью 1,5 га под создание технопарка.

Технопарк получил участки для расширения второй очереди проекта), — пояснили в пресс-службе ДОМ.РФ в ответ на запрос редакции. — С июля 2022 года процедура происходит по новой схеме. Вместе с ходатайством о передаче земель глава региона предоставляет план мероприятий по их развитию. Отчет о его выполнении является одним из условий передачи участков в собственность субъекта.

Ранее о выделении земли под технопарк сообщало правительство региона.

Напомним, инвестпроект подразумевает создание новых производственных, лабораторных и офисных помещений в интересах резидентов Технопарка с целью обеспечения необходимыми инженерными ресурсами земельных участков, прилегающих к территории Технопарка. Общая сумма инвестиций по всему проекту составит 4,3 млрд рублей (В апреле 2021 проект оценивался в 3 млрд — Ред.). Реализация масштабного инвестиционного проекта позволит обеспечить за период с 2021 по 2025 годы более 300 млн рублей налоговых платежей в консолидированный бюджет Новосибирской области. В ходе реализации проекта планируется создание более 900 новых рабочих мест.

Стоит также отметить, что правительственная комиссия РФ утвердила 6 проектов комплексного развития территорий (КРТ), а также передала ДОМ.РФ агентские полномочия в отношении 43 неиспользуемых земельных участков и объектов в 20 регионах России. В Сибири новые проекты КРТ будут реализованы в Иркутской области и Алтайском крае. На этих территориях также планируется строительство жилья, инфраструктурных и социальных объектов, проведение благоустройства. Реализация проектов будет идти с применением Стандарта КРТ, разработанного ДОМ.РФ.

Еще 230 га земель под строительство жилья и другие нужды будет направлено ДОМ.РФ для реализации на аукционах. Будущие лоты представлены как незастроенными земельными участками, так и имущественными комплексами.

Всего в работе у ДОМ.РФ находится 89 проектов КРТ в 44 регионах на земельных участках общей площадью более 5,5 тыс. га и с градостроительным потенциалом более 18 млн кв. м жилья. В скором времени Институт развития проведет еще несколько аукционов на право заключения договоров КРТ. Так, 19 августа состоятся торги по участкам в Забайкальском крае, до конца III квартала — в Красноярском крае.

Напомним, в мае стало известно, что в Новосибирске планируют строить арендные дома для студентов. В июне Минобороны, ДОМ.РФ и правительство Новосибирской области договорились о судьбе Военного городка. В июле институт развития согласовал строительство в Новосибирске шести школ.

Ранее редакция сообщала, что ДОМ.РФ примет участие в создании природного парка на Алтае.