Мука из мух едва на попала на прилавки магазинов в Новосибирской области

Более года назад российское правительство одобрило производство муки из мух и даже выпустило соответствующее распоряжение. В скором времени «муховый» продукт должен был поступить на прилавки магазинов. Такая новость повергла в шок не только новосибирцев, но и всех жителей страны.

По словам замдиректора по инновационной деятельности института цитологии и генетики СО РАН Петра Куценогова, это нужно было для поддержания торговых отношений с Европой. Однако после событий в феврале 2022 года ЕС перестал быть основным торговым партнёром и правительство РФ решило отказаться от такой экзотики.

— В Европе пришли к выводу, что, снизив употребление продуктов животноводства и употребляя больше пищи из насекомых, люди смогут уменьшить количество выбросов в атмосферу. ЕС заявил, что введут углеродный налог с продукции, ввозимой из-за рубежа. Поэтому Россия на тот момент была вынуждена рассматривать меры по снижению выбросов парниковых газов на своей территории, чтобы не платить за экспорт в партнёрские страны повышенные пошлины, — пояснил ученый изданию Om1.ru.

Петр Куценогов отметил, что мука из насекомых при условии применения качественной технологии производства будет безвредна для человеческого организма.

Собеседник подчеркнул, в случае, если продукция из насекомых всё же появится наших магазинах, никто не умрет. Однако резкий переход на неё невозможен.

Ранее редакция сообщала о том, что ученые НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) разработали прототип лекарственного средства для лечения инфекционных поражений кожи и подкожной клетчатки.