Дефицит водителей привел к перебоям в движении общественного транспорта до Академгородка

Жители Академгородка в январе столкнулись с серьезными проблемами: горожане жалуются, что вечером не могут уехать в Советский район, а утром ― выехать из него.

Отменить 57 маршрутов планирует мэрия Новосибирска — Мэрия Новосибирска, разберитесь, пожалуйста, с автобусом №36 (микрорайон Щ – ул. Колыванская). Он с завидной регулярностью пропускает рейсы что утром, что вечером. Периодически звоню по телефону 347-00-47, где чаще всего причиной называют техническую неисправность (например, 15 января утром в промежутке с 5:40 до 10:00 из 11 машин 5 не вышли на рейс!!!). Вместе с тем это единственный автобус, на котором утром можно добраться до электрички с остановки «Белоусова» и следующей ― остановки «Торговый центр». Поэтому часто мне и коллегам по несчастью приходится опаздывать на работу! Сделайте уже что-нибудь! Год назад, когда им заменяли 6-ю маршрутку, обещали, что все будет хорошо. Где же это «хорошо»? — интересуется Татьяна Ф. — На Первомайку и с нее то же самое: в мороз стоишь даже днем по 25 минут на остановке. Автобусы переполненные! — возмущается Мария А. — Водители маршруток просто не стали дожидаться, когда их поувольняют, ушли сами. Поэтому и пропали маршрутки внезапно, — пишет Игорь С.

Напомним, в середине декабря стало известно, что в Новосибирске до 2028 года планируют отменить маршруты 15 автобусов и 42 маршрутных такси. В списке попавших под отмену маршрутки №35 и №91.

ЦУР Новосибирской области сообщили, что зарегистрировали запрос участников обсуждения и передали информацию в мэрию города Новосибирска.

— Профильные специалисты рассмотрят ваше сообщение и предоставят ответ ниже. Ответ поступит в ближайшее время, — уточняется в сообщении.

В мэрии Новосибирска, комментируя эту беседу, написали, что на сегодняшний день автотранспортные предприятия всех форм собственности испытывают нехватку водительского состава, в том числе по причине невостребованности данной профессии у молодых людей.

— Для соблюдения норм труда и отдыха, а также обеспечения безопасной перевозки пассажиров перевозчики вынуждены корректировать работу в зависимости от кадрового пополнения, в связи с этим плановое выполнение всех рейсов не всегда представляется возможным, — говорится в ответе департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса. — Перевозчиками ООО «Новосибирскпрофстрой-ПАТП-1», ИП Остапенко Э. А., ООО «Академ Лайн», осуществляющими перевозку пассажиров и багажа по данным маршрутам, предпринимаются все возможные меры по стабилизации работы маршрутов в вечернее время.

В муниципалитете отметили, что на сайте МКУ «ЦУГАЭТ» nskgortrans.ru размещено плановое расписание движения вышеуказанных маршрутов. В разделе «Транспорт на карте» отображается фактическое движение транспортных средств в зависимости от выпуска подвижного состава и дорожной обстановки.

В комментариях новосибирцы пишут, что это красивые слова, но в реальности транспорта нет. На несовпадение информации на онлайн-картах и в реальности ранее жаловались жители других районов Новосибирска.

В комментариях к посту новосибирцы предлагают также написать письма с обращением разобраться в ситуации с общественным транспортом губернатору Андрею Травникову, в Минтранса РФ и премьер-министру Михаилу Мишустину.

Напомним, о проблемах с доступностью общественного транспорта ранее сообщили жители Кировского района. В Заельцовском районе возникли проблемы из-за отмены маршруток. Жители новосибирских микрорайонов Высокогорный, Ключевой, Красная горка и ТОС «Боровой» записывали видеообращение к президенту Владимиру Путину, где жаловались на проблемы с транспортным сообщением.

В то же время в Новосибирской области уже несколько лет подряд активно идет обновление муниципального общественного транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы жалуются на качество уборки от снега остановок общественного транспорта.