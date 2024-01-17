Китайские звезды балета выступят в новосибирском НОВАТе

В НОВАТе пройдет Гала-концерт Светланы Захаровой и звезд мирового уровня. Мероприятие запланировано на 27 марта.

— В программе — классические номера и работы современных хореографов в исполнении несравненной Светланы Захаровой и звезд мирового балета — Цю Юньтин и Ли Вэньтао (Национальный балет Китая), — сообщает пресс-служба НОВАТа.

Также стоит отметить, что концерте учувствуют ведущие солисты Большого и Мариинского театров России.

Гала-концерт проходит в рамках XI Транссибирского Арт-фестиваля.

Начало программы в 19:00 часов.

Ранее редакция сообщала о том, что гастро-туристический фестиваль «В Сибири— ЕСТЬ» пройдет в июле в Новосибирске.