Гель для заживления трофических ран разработали новосибирские ученые

Научные сотрудники НИИ клинической и экспериментальной лимфологии (филиал ИЦиГ СО РАН) разработали прототип лекарственного средства для лечения инфекционных поражений кожи и подкожной клетчатки, сообщили в пресс-службе института. Гель эффективно уничтожает болезнетворные бактерии и способствует более быстрому заживлению ран.

Согласно статистике, в России растет количество пациентов, страдающих незаживающих поражений кожи – трофических язв. Их лечение осложняется тем, что бактерии, которые попадают в рану, устойчивы к антибактериальной терапии.

— Мы ввели в состав геля синтетический антимикробный пептидомиметик КАМП-1. Это антибактериальный компонент, к которому сложно развивается устойчивость микроорганизмов. Принцип действия антибактериального пептидомиметика состоит в том, что он налипает на мембрану бактерии и приводит к ее гибели. Антимикробный пептидомиметик эффективен в отношении различных возбудителей инфекций, включая грибки рода Сandida, — пояснил руководитель отдела экспериментальной фармакологии НИКЭЛ, д.м.н Павел Мадонов.

По его словам, гель с пептидомиметиком обеспечивает антибактериальную санацию на поверхности раны и в прилегающих слоях дермы без значимого всасывания в системный кровоток, следовательно, препарат не проявляет высокой токсичности.

Ученые уверены, что гель может быть востребован в области хирургии и при лечении инфекционных поражений кожи. Разрабатываемый препарат будет эффективен для пациентов с трофическими язвами, длительно незаживающими ранами, а также с огнестрельными и осколочными ранами.

В настоящее время проверена антимикробная активность препарата. В ближайшие годы планируется начать сначала доклинические испытания на животных, а затем – клинические исследования. Вывод нового препарата в производство, по предварительным прогнозам, возможен в 2030 году.

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