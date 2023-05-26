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Мультфильмы Миядзаки исчезнут из российских онлайн-кинотеатров 1 июня

  • 26/05/2023, 13:36
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Мультфильмы Миядзаки исчезнут из российских онлайн-кинотеатров 1 июня
Дистрибьютор японской анимационной студии Ghibli в РФ не нашел возможности пролонгировать права на показ.

На страницах мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» 25 мая опубликовали сообщения, в которых говорилось о том, что картины будут доступны пользователям только до 31 мая, передает ТАСС.

В частности, это касается мультфильмов «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Навсикая из долины ветров» и других картин известного режиссера Хаяо Миядзаки.

При этом отмечается, что на сегодняшний день все эти мультфильмы еще можно приобрести.

Напомним, что Миядзаки — первый режиссер анимационного кино, который стал обладателем премии Японской киноакадемии за лучший фильм года («Принцесса Мононоке», 1997).

Вместе с тем, его работа «Унесенные призраками» (2001) признана одной из культовых картин своей эпохи, за нее его удостоили приза Японской киноакадемии «Золотой медведь» Берлинского кинофестиваля в 2002 году, также он получил «Оскар» в 2003 году. Львиную долю картин Миядзаки кинокритики почти единогласно относят к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.

Ранее редакция сообщала, что фильмы и сериалы Disney с 1 марта стали недоступны для просмотра на российских сервисах.

Фото-скрин видео мультфильма «Ходячий замок»

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : онлайн-кинотеатры Мультфильмы Миядзаки Миядзаки недоступен для россиян


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