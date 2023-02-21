Фильмы и сериалы Disney станут недоступны для просмотра на российских сервисах

Фильмы и сериалы Walt Disney Company уберут из российских киносервисов 1 марта, сообщили на сайте онлайн-кинотеатра IVI.

— С 1 марта фильмы и сериалы Disney будут недоступны для просмотра на российских сервисах, — говорится в сообщении.

В качестве альтернативы, пользователям предложили приобрести кинохиты студии, чтобы хотя бы таким образом сохранить их в своей коллекции.

В СМИ уже встречались публикации, которые сообщали, что большая часть фильмов зарубежных кинокомпаний устранят из российских онлайн-кинотеатров в связи с окончанием лицензионных соглашений.

Напомним, что весной прошлого года Disney временно приостановила поставку своей кинопродукции для российского проката из-за военной спецоперации в Украине. Кроме того, компания заявила о прекращении «всех других видов бизнес-деятельности» в стране, в том числе лицензирование контента и продукции, деятельности Disney Cruise Line, журнала National Geographic и одноименного телеканала.

А осенью прекратил вещание и русскоязычный сайт Disney.ru.

Ранее редакция сообщала, что Disney закрыл офис кинопрокатного подразделения в России.

Фото: pixabay.com — Demko