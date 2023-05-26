Новосибирцев предупредили, что купаться в водоемах еще рано

На территории Новосибирской области существует повышенный риск возникновения происшествий на водных объектах, связанный с купанием людей, сообщили в МЧС России по Новосибирской области.

— С приходом в регион стабильно высоких дневных температур, граждане всё чаще выезжают на отдых вблизи водоёмов. Однако активный досуг может сопровождаться купанием, чего в данный момент делать не следует, — уточнили в ведомстве.

Оборудованные для этого места в регионе ещё не открыты.

Напомним, по прогнозам синоптиков, купальный сезон в Новосибирске начнется во второй половине июня. В этот период вода в Оби прогреется до +18 градусов, а по ночам столбики термометров уже не будут опускаться ниже +10.

В Новосибирске в этом году будут работать шесть пляжей, на территории которых будут располагаться спасательные посты.

Ранее редакция сообщала, что дополнительные электрички к пляжам вводятся в Новосибирской области с 3 июня.