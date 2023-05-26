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«Вода к нам приходит»: аграрии отодвигают поля от водохранилища из-за опасных берегов

  • 26/05/2023, 13:40
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разрушение берегов Новосибирского водохранилища
Получение федеральных средств на укрепление берегов Новосибиского водохранилища под вопросом. Между тем вода «съедает» около двух метров земли в год.

Под затопление могут попасть жилые дома, предприятия, леса и пахотные земли в Новосибирской области — берега водохранилища постоянно разрушаются. Самая большая проблема в Ордынском районе: в селе Красный Яр в зону разрушения берега, по данным регионального Министерства природных ресурсов и экологии, попадают уже 33 жилых дома, в которых проживают 100 человек (по улицам Советская, Обская, Кирова, Мичурина, Степная, Береговая, Солнечная). Под угрозой — линия ЛЭП, автомобильная дорога местного значения, территория двух предприятий: АО «Хлебспецстроймонтаж», ОАО «Красноярское ХПП», филиал «Мелькомбината №3».

Около 13 км береговой линии Обского моря интенсивно разрушается

— В соответствии с данными мониторинга состояния береговой полосы Новосибирского водохранилища ФГУ «ВерхнеОбьрегионводхоз», с 1968 года
переработка береговой линии в районе села Красный Яр составила от 20 до 255 метров.
Расстояние до ближайших садовых участков от берега — 10-30 метров, строения поселка
удалены от уреза воды на расстояние 30-50 метров. Скорость переработки берега составляет около 2 метров в год, — сообщили Infopro54 в Минприроды Новосибирской области.

Не только жилые дома и предприятия могут пострадать от размыва берегов водохранилища, вода «съедает» и пахотные земли.

— Наши поля граничат с Обью. И там охранная зона должна быть 200 метров. Берег подмывается, вода подходит к нашим полям. Нам сегодня приходится со своей сельхозземлей отступать, потому что нам предъявляют требования — 200 метров. А мы в чем виноваты? Не мы берег распахиваем, а берег подмывается к нам, — говорит депутат Заксобрания региона и глава племзавода «Ирмень» Олег Бугаков.

Разрушение берегов под воздействием волн и течений на Новосибирском водохранилище происходит с начала его образования. В зоне обрушения оказывались целые населенные пункты, детские лагеря и зоны отдыха, а также другие объекты социально-экономической инфраструктуры.

— В России 11 таких искуственных больших водохранилищ. Половина из них имеет такие же проблемы берегоукрепления. У них не скалистые берега, а песчаные. Нас западным ветром подмывает, — сообщил Infopro54 министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Шестернин. — По Бердску такая же проблема: размыв берега лишает город земли и уничтожает реликтовые деревья, которые падают в воду.

По результатам мониторинга береговой линии Новосибирского водохранилища заметно, что больше всего разрушению подвержены участки в селах Кирза, Спирино, Красный Яр (Ордынский район), а также в селе Береговое (Новосибирский район) и в Бердске. Общая протяженность проблемных участков составляет более 18 км. А всего только для защиты населенных пунктов, расположенных на берегах водохранилища, нужно иметь 79 км берегоукрепительных сооружений. Протяженность действующих сооружений составляет 22 км.

новости Новосибирска

На укрепление берегов Обского водохранилища выделили 170 млн рублей

Борьба со стихией имеет весьма высокую цену. В минувшем году Управление контрактной системы области объявляло аукцион на укрепление берега в районе села Красный Яр. Начальная цена составила более 170 млн рублей. Большую часть средств выделял федеральный бюджет, но конкурс был признан несостоявшимся.

А затем выросли цены на металл, щебень и песок — и укрепление 3 км берега шпунтовой стенкой, устройство песчаного пляжа с прерывистыми волноломами с формированием каменного банкета стало стоить уже 242 млн рублей.

— Заявляемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета — 182,5 млн рублей, за счет средств областного бюджета — 54,5 млн, местного бюджета — 5,1 млн рублей, — рассказали Infopro54 в Минприроды региона. — В целях реализации мероприятия по строительству берегоукрепительных сооружений в 2023 году откорректирована сметная документация по объекту, сформирована заявка и необходимые обосновывающие материалы, которые повторно направлены на рассмотрение в Росводресурсы. По итогам рассмотрения обосновывающих материалов Федеральное государственное бюджетное водохозяйственное учреждение «Центррегионводхоз» письмом от 03.04.2023 уведомило министерство, что готово рассмотреть материалы по мероприятию (при наличии соответствующего указания или поручения президента РФ, председателя Правительства РФ по объекту капитального строительства) с учетом исключения из софинансирования за счет средств федерального бюджета непрофильных работ по отсыпке пляжа с обустройством пляжеудерживающих сооружений.

Федеральные средства на укрепление новосибирских берегов в 2023 году не предусмотрены. Это ставит крест на проекте.

— Мы убеждены, что проект, который был предложен и прошел экспертизу, достоин своей истории. Удалось убедить федеральную структуру в том проекте, который сделали мы. Сейчас опять у них сомнения. Я считаю, что это просто повод, чтобы отказать. Мы настаиваем на том, чтобы федеральное агентство провело по этому поводу целевое решение. Нам своих денег областных не хватит, — уверен министр природы региона Евгений Шестерин.

Об укреплении берега в районе Красного Яра говорят уже не первый год. Ситуация признана чрезвычайной: ЛЭП уже стоят в воде, до жилых домов осталось несколько десятков метров.

— Мы, когда были на заседании по Красному Яру, мы же тогда говорили: давайте будем честными перед людьми, давайте выкупим те участки, которые обваливаются. Купим или построим им дома. И скажем честно, что пока мы не можем исправить эту ситуацию. Но мы пошли по другому пути, мы людям сказали, что добьемся, построим берегоукрепление. Вот что страшно — мы пообещали, по телевизору показали,  себя расхвалили, а воз и ныне там, — говорит председатель комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Заксобрания Новосибирской области Денис Субботин. — Нам нужно какое-то обращение к правительству РФ. Что  делать с тем, что их водный объект — Новосибирское водохранилище — растет, а земли сельхозназначения уменьшаются. Нужно поставить вопрос перед федеральным правительством, что в такой ситуации делать?

По словам министра Евгения Шестернина, на июль назначено очередное совещание в Москве по вопросу берегоукрепления Новосибирского водохранилища. Даже если федеральный бюджет даст деньги на эти мероприятия, то работы, вероятно, начнутся не раньше следующего года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске этим летом будут работать шесть официальных пляжей. 

Фото Анны Гурьяновой

Рубрики : ЦУР Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : Укрепление берегов разрушение берегов Новосибирской водохранилище


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