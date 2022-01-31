Муниципалитеты предлагают внести корректировки в федеральный закон об обращении с животными

Представители сибирских и дальневосточных городов в онлайн-формате обсудили критическую ситуацию с нахождением бездомных собак на территории населенных пунктов и необходимость изменения Федерального закона 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Инициатором внесения поправок выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.

Прежде всего, предлагается ввести обязательную регистрацию и учет животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Это также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных на улице. Для этого необходимо установить и чёткий порядок регистрации домашних животных.

В целях упорядочения содержания домашних животных необходимо предусмотреть единые на территории Российской Федерации правила содержания собак и кошек, установить нормативы предельного количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении. При регистрации животного — обязывать владельца осуществлять вакцинацию питомца. Предусмотреть правило, запрещающее нахождение собак без намордника и поводка вне мест, отведённых муниципалитетом для выгула, а также решить проблему с выгулом собак без владельцев (самовыгул).

— Считаю, что должна быть сформирована государственная программа, и в бюджете на федеральном уровне должны быть предусмотрены затраты на решение этой проблемы. Я предлагаю задействовать механизм парламентских слушаний. По результатам сегодняшнего совещания задействовать возможности Государственной Думы РФ — использовать для этого площадку нашего профильного комитета по местному самоуправлению – подготовить и провести парламентские слушания, — отметил Анатолий Локоть.

По данным пресс-службы мэрии, в Новосибирске число нападений собак растёт: в 2020 зафиксировано 1150 случаев, в 2021 — 1170. Связываю это и с тем, что в Новосибирске широко распространен самовыгул собак.