Муниципалитеты предлагают внести корректировки в федеральный закон об обращении с животными

Представители сибирских и дальневосточных городов в онлайн-формате обсудили критическую ситуацию с нахождением бездомных собак на территории населенных пунктов и необходимость изменения Федерального закона 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».
Инициатором внесения поправок выступил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщила пресс-служба мэрии Новосибирска.
Прежде всего, предлагается ввести обязательную регистрацию и учет животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам. Это также будет являться сдерживающим фактором при оставлении животных на улице. Для этого необходимо установить и чёткий порядок регистрации домашних животных.
В целях упорядочения содержания домашних животных необходимо предусмотреть единые на территории Российской Федерации правила содержания собак и кошек, установить нормативы предельного количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении. При регистрации животного — обязывать владельца осуществлять вакцинацию питомца. Предусмотреть правило, запрещающее нахождение собак без намордника и поводка вне мест, отведённых муниципалитетом для выгула, а также решить проблему с выгулом собак без владельцев (самовыгул).
— Считаю, что должна быть сформирована государственная программа, и в бюджете на федеральном уровне должны быть предусмотрены затраты на решение этой проблемы. Я предлагаю задействовать механизм парламентских слушаний. По результатам сегодняшнего совещания задействовать возможности Государственной Думы РФ — использовать для этого площадку нашего профильного комитета по местному самоуправлению – подготовить и провести парламентские слушания, — отметил Анатолий Локоть.
По данным пресс-службы мэрии, в Новосибирске число нападений собак растёт: в 2020 зафиксировано 1150 случаев, в 2021 — 1170. Связываю это и с тем, что в Новосибирске широко распространен самовыгул собак.
Фото pixabay.com — Alexas_Fotos
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Все эти предложения правильные. Но почему вопрос касается только собак? Сейчас растет популярность экзотических и необычных животных. В качестве домашних любимцев держат и кошачьих, в том числе и представителей диких видов. Енотов, притом цена на енотов за два года упала с тридцати до десяти тысяч. На авито можно встретить и объявления о продажах мелких обезьян (игрунковых) и сурикатов, скунсов. Зверофермовских лисят, соболей и норок. Хорьков. Надо запретить продажу животных через сайты объявлений и пабликов. Еще один вопрос. Бесконтрольно размножают не только шариков и жучек, но и мурок, васек…..Конечно, они не кидаются на людей, но тем не менее те же еноты животные очень агрессивные. К соболям и норкам тоже нужен особый подход…..так что, если уж вести строгий учет, то надо чтобы те, кто разводят животных «официально» как «питомники» также проходили обязательную регистрацию и лицензирование. Иначе к стаям агрессивных собак добавятся и стаи агрессивных енотов.
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