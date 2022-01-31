Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 40%

В 2021 году количество приобретённых автозапчастей среди российских автовладельцев выросло на 28%. В Новосибирске в 2021 году автозапчасти покупали на 40% чаще. Средняя стоимость товаров в городе составила 7 620 рублей, что дороже цены 2020 года на 3%. Эта тенденция началась еще в 2020 году, и в 2021 году она сохранилась, отмечают аналитики сервиса Авито.

— Тенденция на переориентацию автолюбителей на рынок автомобилей с пробегом, начавшаяся в 2020 году, сохранилась и в 2021 году. Такая ситуация была вызвана несколькими причинами: пандемия, изменение финансового положения россиян, дефицит новых автомобилей у дилеров. Все это вызвало пристальный интерес к вторичному авторынку, — объясняет Александр Куроптев, руководитель категории «Запчасти и аксессуары» в Авито. — Сложившаяся ситуация не может не влиять на рынок автозапчастей. Покупатели машин с пробегом, а также те автовладельцы, которые отказались от замены старого автомобиля на новый, вкладывают средства в ремонт. Это приводит к росту спроса на автозапчасти.

В Новосибирске в 2021 году стекла и детали системы охлаждения покупали на 90% и 46% чаще соответственно, а электрооборудование — на 58%. Продажи кузовных деталей выросли на 40%, а элементов салона — на 70%. Жители Новосибирска приобретали автостекла в среднем за 3 310 рублей, покупка систем охлаждения обходилась пользователям в среднем за 4 140 рублей, а средняя стоимость электрооборудования составила 4 210 рублей. Детали для кузова и салона в 2021 году можно было купить в среднем за 7 100 рублей и 3 910 рублей.

Меньше всего продаются детали с разобранных автомобилей. Снижение интереса к этой категории отмечалось еще в 2020 году, и в 2021 году эта тенденция сохранилась — искать и покупать детали на авторазборе стали на 37% реже. В Новосибирске покупать такие детали стали на 53% меньше.

Практически все категории запчастей в 2021 году показали рост цен. Не изменились цены на электрооборудование и элементы салона по сравнению с 2020 годом. Сильнее всего подорожали детали тормозной системы (+15%), системы охлаждения (+11%), а также трансмиссия и привод (+11%).