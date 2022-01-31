Хакеры мешают новосибирцам дозваниваться до врачей, полиции и пожарных

Сегодня с утра интернет-сервисы регионального правительства подверглись DDoS атаке мощностью до 12 гб/сек. Особенно пострадали медицинские сервисы и единый колл-центр 112. Об этом в начале оперативного совещания в региональном правительстве сообщили губернатор Андрей Травников и министр цифрового развития Сергей Цукарь.

— Наиболее сильная атака произошла сегодня в 8.15, — рассказал министр. — Утро понедельника — наиболее пиковое время, и сложно фильтровать трафик.

В настоящее время, по информации областного правительства, сервисы возобновили работы, тем не менее атаки продолжаются волнами.

Постоянная эксплуатация системы-112 началась в Новосибирской области в августе 2017 года. Новосибирская область стала первым регионом в СФО и девятым в РФ, где система-112 запущена в постоянную эксплуатацию. Количество принятых вызовов по единому номеру «112» за период с 08:00 30.01.2022 по 08:00 31.01.2022 — 3625. Из них: передано в пожарно-спасательную службу: 16, в полицию: 263, скорую медицинскую помощь: 787, газовую службу: 3, антитеррор: 0, ЖКХ: 33. Из них вызовов комплексного реагирования: 32; справочных: 1301; вызовов «124»: 12; волонтеры: 1; ошибочный набор номера: 1209, говорится на сайте системы – 112.

По данным оперативного штаба, на утро 30 января в регионе было зарегистрировано 579 новых случаев коронавируса. За все время регистрации заболевших COVID-19 — это рекордный показатель. За сутки 179 человек госпитализировано, 11 скончались.