Муниципальное учреждение нарушило антикоррупционное законодательство

Прокуратура Железнодорожного района во время проведения проверки соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших госслужащих, выявила, что в МКУ «Городской центр наружной рекламы» принят бывший сотрудник государственной жилищной инспекции Новосибирской области. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В ведомстве уточнили, что сведения о заключении трудового договора с сотрудником, ранее занимавшим должность государственного служащего, на предыдущее место работы не было отправлено в установленный законом 10-дневный срок. Это является нарушением закона «О противодействии коррупции».

— По результатам проверки и.о. прокурора района возбудил в отношении директора МКУ «Городской центр наружной рекламы» дело об административном правонарушении по ст.19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего), а также внес начальнику учреждения представление об устранении выявленных нарушений и недопущении их впредь, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске выросло на треть число уголовных дел о коррупции.