Эксперты прогнозируют снижение цен на красную икру

Президент Союза осетроводов Александр Новиков в интервью радио Sputnik уточнил, что свежая икра уже появляется в продаже по цене ниже прошлогодней, однако, пока она еще достаточно высокая.

Эксперт подчеркнул, что рыбу продолжают вылавливать, поэтому ожидается, что цены не перестанут падать и в результате станут ниже на 15-20% относительно прошлого года.

При этом высокие цены минувшего года специалист объяснил «неурожайностью» для российской рыбной промышленности.

— С рыбой и красной икрой бывает то густо, то пусто. Один год урожай, а другой — неурожай, — отметил Александр Новиков.

По его словам, связано это с особенностями прихода рыбы к нашим берегам.

Что касается улова этого года, то его значительно больше, чем в предыдущие годы, уточнил собеседник радио. Количество добытой рыбы при этом превысило примерно на 20% показатели «уловистого» 2021 года, заключил эксперт.

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