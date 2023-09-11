Роман Яковлев прокомментировал итоги выборов губернатора Новосибирской области

Кандидат в губернаторы Новосибирской области от партии КПРФ Роман Яковлев прокомментировал выборы. Об этом сообщает пресс-служба КПРФ Новосибирской области.

— Если говорить о предварительных итогах, то можно констатировать, что на этих выборах губернатора Новосибирской области зафиксирована самая низкая в истории явка, чему способствовала отмена прямых выборов глав муниципалитетов. Поэтому в ближайшее время мы внесем инициативу о возвращении прямого избрания глав, — отметил Яковлев.

Напомним, за пост главы региона боролись 4 кандидата от разных партий: Евгений Лебедев — ЛДПР, Андрей Травников — «Единая Россия», Роман Яковлев — КПРФ, и Владислав Плотников — «Справедливая Россия – За правду». По предварительным данным на 23:48:01 10 сентября за Андрея Травникова («Единая Россия») проголосовало 470987 избирателей — 76,20% от пришедших на выборы. За Романа Яковлева (КПРФ) — 65729, 10.63%. За Евгения Лебедева (ЛДПР) — 40834, 6,61%. За Владислава Плотникова («Справедливая Россия – За правду») — 26091 (4,22%).

По данным облизбиркома, число избирателей, внесенных в список в момент окончания голосования 2 092 202.

Ранее редакция сообщала о том, что за Андрея Травникова проголосовало более 76%.