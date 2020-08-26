Пандемия выгнала из тени

На рынках труда сибирских регионов отмечается тенденция роста официально зарегистрированных безработных, при том что даже в период максимальных ограничений местные предприятия и учреждения массово не высвобождали своих сотрудников. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что ситуация с пандемией и экономикой в целом заставляет легализоваться граждан, ранее работавших неофициально

— Сегодня зарегистрированы более 53 тысяч безработных на территории нашего региона, — привел на пресс-конференции в ТАСС данные по Омской области министр труда и соцразвития региона Владимир Куприянов. — В прошлом году — 11,6 тысячи человек. В начале года в центр занятости обращался каждый пятый безработный, а сегодня — каждый второй. Из общей численности обратившихся в службу занятости в апреле-августе каждый третий уволился после 1 марта. Это свидетельствует о том, что обращаются граждане, которые раньше или не работали, или были устроены неофициально. На рынок труда вышли скрытые безработные. Официально только мы выявили за 2019 год —16,7 тысячи таких граждан. Но фактически эта цифра намного больше, как минимум, раза в три. Если на 1 апреля текущего года были зарегистрированы чуть более 13 тысяч человек, кто официально был признан безработным, то сегодня это более 53 тысяч человек. Массового высвобождения по предприятиям не было. Поэтому сегодня основная задача — бороться с неформальной занятостью. Мы, конечно, работаем вместе с пенсионным фондом, налоговой службой, прокуратурой. Самое главное — провести разъяснительную работу и рассказать о тех последствиях, которые коснутся гражданина в будущем, что неформальная занятость не дает тех социальных гарантий, должных обеспечить проживание после выхода на пенсию.

— Увеличив минимальный и максимальный размер пособия по безработице, мы увидели, что из теневого сектора люди стали выходить и получать пособия, — рассказывает начальник департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных. — У нас в структуре безработных граждан уже более 54% не говорят о последнем месте работы. Мы предполагаем, что в нашей области в теневом секторе находились около 30 тысяч человек. Вышли из тени и получили статус безработных более 15 тысяч. Вижу нашу задачу в том, чтобы провести такую работу, чтобы они не вернулись туда, откуда пришли. Мы должны стимулировать «обеление» людей и выработать у них в сознании несогласие вступления в эти серые схемы. В связи с мы открываем кадровый центр с новой миссией развития потенциала и повышения квалификации человека. Возможно, ситуация с пандемией и показала человеку все те потери, которые он получил. Те, кто был трудоустроен неофициально, сейчас пишут жалобы: я работал, а пособие минимальное. И таких много. Это люди, которые имели работу, а теперь им государство фактически не может оказать меры поддержки. Может, это какой-то вызов перед службой занятости, может, какой-то шанс для людей изменить свое отношение к рынку труда.

Факт выхода «нелегалов» из тени подтверждают их обращения во властные структуры по поводу минимальных пособий, которые им начали выплачивать службы занятости. Однако официально подтвердить факт трудоустройства такие граждане не могут.

— Сейчас у нас 73 тысячи официальных безработных, — говорит замруководителя агентства труда и занятости региона Сергей Селюнин. — Прирост получился около 60 тысяч. Мы не видели массовых увольнений. Сейчас мы наблюдаем меньшее количество заявлений, которые граждане подают в службу занятости, и увеличение количества дистанционных вакансий от работодателей. Самое интересное, что в начале года у нас было около 100 тысяч вакансий. В период пика пандемии количество свободных рабочих мест сократилось до 34 тысяч. Сегодня у нас 55 тысяч вакансий, которые можем предложить жителям региона. Это говорит о том, что возможности по трудоустройству есть. Потребность в специалистах у работодателей есть. Понятно, что в 2020 году мы не достигнем показателей 2019 года, но к 4 кварталу 2021 года мы должны выйти на уровень 2019 года.

Аналогичная ситуация наблюдается и в Красноярском крае.

— Сейчас самая тяжелая ситуация складывается в тех регионах, где нет крупных компаний, а мелкий и средний бизнес терпят серьезные убытки из-за пандемии, — считает эксперт. — Здесь восстанавливаться рынок труда будет дольше всего. За период пандемии существенно сокращался и уровень доходов работников. Число россиян, зарабатывающих в месяц меньше 15 тысяч рублей, выросло на 6,5%.

По оценке доцента базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмилы Ивановой-Швец,

Помимо выхода из тени нелегалов, эксперты отмечают еще ряд новых тенденций на рынке труда.

— В Томской области сократилось количество безработных (на 46%), вышли на работу люди, занятые в удаленном режиме. Сегодня на удаленке работают более 17 тысяч человек, — рассказывает Светлана Грузных. — Количество работающих в режиме неполного рабочего времени с апреля снизилось на 52%. Сегодня 6,4 тысячи человек работают в режиме неполного рабочего времени. Как правило, мы проводим опросы работодателей о режиме неполного рабочего времени. В таком режиме, в связи с эпидемиологической ситуацией, в основном находятся работники в возрасте 65+. Количество людей в простое у нас снизилось более чем на 56%.

— Увеличилось число вакансий в образовании, — говорит Грузных. — Сократилось количество вакансий административно-управленческого персонала. Сократилось количество служащих и увеличилась доля рабочих. Сейчас идет сезон различных строек, и, как правило, в этот сезонный период количество рабочих в базе вакансий увеличивается. Открытие предприятий общественного питания привело к увеличению спроса на поваров.

По ее словам ряд изменений происходит и в структуре вакансий.

В настоящее время эксперты уже готовы спрогнозировать те изменения и предпочтения рынка труда, которые произойдут в обозримом будущем.

— Очевидно, самым востребованным практически для всех сфер деятельности будет направление, связанное с автоматизацией бизнес-процессов, — рассуждает Людмила Иванова-Швец. — Отсюда и повышенный спрос на данный момент на специалистов в этой сфере. Также будет расти спрос на специалистов, которые могут предоставлять индивидуальные услуги в сфере консалтинга, обучения, фитнес-услуг, финансов. Сложно придется офисным работникам, среднему менеджменту. Причина: большинство компаний, совершенствуя бизнес-процессы, ориентированные на использование дистанционной занятости, будет избавляться от неэффективных функций и специалистов, которые не смогут «вписаться» в новую реальность.

— Конечно, останутся востребованы разработчики, тестировщики, product-менеджеры, специалисты по информационной безопасности, — считает эксперт. — Не утратят актуальности такие направления, как бизнес-аналитика и специалисты по стратегическому менеджменту, специалисты по оптимизации бизнес-процессов, маркетологи, PR, реклама. Среди растущих сегментов выделяют автономное киберфизическое производство, беспилотный транспорт, экологичное производство и сервисы. Также будет расти спрос на специальности, находящиеся на стыке нескольких сфер. Это можно наблюдать на появлении новых направлений подготовки специалистов, которые предлагают вузы в 2020 году: биоинженерные технологии, телемедицина, цифровая гуманитаристика, «зеленые» технологии, общественно-политическая, информационно-аналитические системы мониторинга, бренд-коммуникации.

По ее мнению, уйдут в прошлое профессии, предполагающие рутинные функции. При этом

По данным Росстата, по итогам 1 полугодия 2020 года количество безработных в России составило 2,8 млн человек (96,3%) к первому полугодию 2019 года.

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