Муниципальные тренажерные и фитнес-залы могут подешеветь

Структурным подразделениям мэрии Новосибирска предстоит проанализировать цену на занятия в муниципальных тренажерных и фитнес-залах, а также возможность ее снижения, если выяснится, что именно стоимость занятий является определяющим фактором наполняемости залов. Сегодня они заполнены на 40-60%, при средних показателях по рынку города — 80%. Такие данные в ходе заседания комиссии горсовета по культуре, спорту и молодежной политики привел начальник управления физической культуры и спорта мэрии Алексей Толоконский.

— Когда анализировали спортивные сооружения, загрузка получилась ниже 80%, — говорит чиновник. — В основном из-за тренажерных залов и залов фитнеса. Они не являются основными для спортивной подготовки, основные занятия проходят в другом зале объекта. По тренажерным залам поставим себе отдельную задачу — больше информировать население о возможностях этих залов. Возможно, проанализируем цены, что у нас установлены. Если они высокие, их можно пересмотреть в сторону уменьшения. Это механизм, которым можно повысить загрузку тренажерных залов.

Помимо стоимости занятий, проанализировать предстоит и качество услуг, предоставляемых горожанам.

— Сейчас цена возросла практически в два раза, — приводит пример одного из муниципальных тренажерных залов депутат Андрей Аникин. — Ранее разовое посещение с 8 до 12 часов стоило 110 рублей, стало — 270. Ладно бы это был суперзал. Стоят простенькие тренажеры, понятно, что на все группы мышц, но за эту цену можно ходить в более дорогой зал. Думаю, что отток жителей из данного тренажерного зала связан именно с этим.

Возможное снижение цены в муниципальном тренажерном секторе не пугает оттоком посетителей сектор коммерческий. Об этом в комментарии Infopro54 сообщила вице-президент Ассоциации операторов физической культуры и спорта, директор по развитию Fitnesplex Grand Екатерина Панферова. По ее словам, отток посетителей фитнес-индустрии в целом по стране за минувший карантинный год составил не более 10%. Это связано с объективными причинами в период пандемии — некоторые посетители потеряли работу, у них снизились доходы.

— Эти 10% мы нагоним, — считает Панферова. — У нас рынок растущий. Уверены, что государственные залы много лет по уровню не будут сравнимы с бизнесом. Где государство собралось взять муниципальные залы, поставить в них низкие цены, да еще предоставить на этих площадках продукт приемлемого качества? Я с удовольствием на это посмотрю и пожелаю удачи. Муниципалитет, государство и клиентоориентированность — вещи разные. Это касается любых услуг. Когда государство выровняется с нами по этим показателями, тогда бизнес и начнет переживать. Есть клиенты, для которых уровень сервиса не является определяющим фактором, а играет роль цена — пожалуйста, пусть уйдут в «муниципалитет». Но их немного. Так что бизнес пока спит спокойно.

По информации мэрии Новосибирска, в городе насчитываются 22 муниципальных спортивных учреждения. Кроме того, есть 274 отдельно стоящих спортивных сооружения, на которых проходят занятия, 139 уличных плоскостных площадок в управлении МАУ «Стадион», частично расположенных на объектах спортивных школ.