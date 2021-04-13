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Особенности выбора рулонных штор блэкаут

  • 13/04/2021, 11:26
Шторы обеспечивают темноту в помещении, независимо от характера источника освещения.

При оформлении оконного проема учитывается не только эстетика полотен и сочетание с интерьером. Первостепенно рассматривается вопрос функциональности. Естественные и искусственные источники освещения вызывают дискомфорт у людей, находящихся в помещении. Комната, расположенная на солнечной стороне, постоянно залита светом. Кроме этого, в жаркий летний день сильно нагревается. Неоновые рекламные вывески, уличные фонари и прожекторы нарушают комфорт в темное время суток. Из-за постоянного напряжения человеку не удается полноценно отдохнуть.

Решить проблему просто. Достаточно установить современные светонепроницаемые шторы блэкаут в комнате, где источники освещения беспокоят на постоянной основе. В отличие от классических занавесок из плотной ткани, они полностью блокируют попадание постороннего света. Эффективность достигает 95%. Кроме этого, солнцезащитное покрытие сохраняет комфортный микроклимат, препятствуя чрезмерному нагреванию в жару. Обычные шторы справляются с проблемой наполовину.

Что такое рулонные шторы Blackout

Конструкция представляет прямоугольный фрагмент ткани, намотанный на ролик. Изготавливается под размер окна, крепится на створках. Основное отличие от типовых рулонных штор – затемняющая способность. Эффект достигается нанесением на изнаночную сторону акрилового покрытия, которое препятствует попаданию в комнату солнечных лучей и уличных искусственных источников освещения. При необходимости защиты от жары устанавливаются модели с серебристой светоотражающей прослойкой.

шторы блэкаут в спальне

В большинстве случаев монтируются в:

  • помещения, где требуется полное отсутствие света (фотостудии, лаборатории, оранжереи, кинотеатры);
  • комнаты в доме на солнечной стороне;
  • оконные проемы верхних этажей многоэтажек (защита от света и перегрева);
  • детскую;
  • спальню.

Шторы обеспечивают темноту в помещении, независимо от характера источника освещения. Блэкаут имеет свойство регулирования высоты подъема. Используется, если требуется преградить попадание света частично. Например, в солнечный день можно закрыть окно на половину, либо ¾. В комнате будет достаточно светло, но пропадет зрительное напряжение. Нет необходимости щуриться, чтобы рассмотреть какой-то предмет.

Особенности ткани штор

Чтобы полностью избавиться от постороннего света, темных классических штор недостаточно. Затемнение осуществляется не полностью. Защититься на 100% от уличных «огней» можно, применив специальные технологии производства ткани. Поддержание абсолютной темноты достигается особой структурой ткани полотен блэкаут.

рулонные шторы блэкаут в спальне

  1. Полиэстер. Нетканый искусственный полимер образует внешний слой, обращенный на улицу. В зависимости от состава поглощает свет на 80-100%. Благодаря высокой плотности не подвергается деформации. Помять ткань практически невозможно.
  2. Второй слой отвечает за рассеивание света, который просочился сквозь полиэстер. Также препятствует попаданию излишков тепла (актуально для жаркого сезона). Если изучить полотно в разрезе, можно обнаружить черные нити. Частота волокон определяет плотность.
  3. Декоративный. Прослойка обращена внутрь комнаты и отвечает за эстетику. Здесь выбор неограничен. Модель подбирается под особенности интерьера. Материал легко окрашивается в любые оттенки, возможно нанесение принта и узора.

Шторы блэкаут универсальны. Используются для оформления жилых и коммерческих помещений, где требуется защита от внешних источников освещения.

Как выбрать рулонные шторы Blackout

Зачастую светозащитные шторы монтируются выборочно. Это может быть отдельная комната, которая больше всего подвержена попаданию постороннего света. Если требуется установить полотна во всех комнатах, для каждого стиля подбирается конкретная модель. Также можно оформить смежные помещения в единой стилистике.

  1. Детская. Позволяет нормализовать сон ребенка, включая дневной. Шторы практичны. Их сложно смять, повредить, сломать или испачкать. Если комната оклеена пестрыми обоями, уместно установить шторы спокойных тонов. И наоборот. Однотонное покрытие стен без рисунка сочетается с принтом на шторах. При изготовлении полотен на заказ возможно нанесение любого выбранного изображения. Это может быть персонаж любимого мультфильма, сериала.
  2. Спальня. Основная задача штор блэкаут – создать комфортную обстановку для отдыха. Здесь подбирается модель, которая гармонирует с интерьером комнаты. Возможно сочетание с полупрозрачными занавесками.
  3. Гостиная. Если комната расположена на солнечной стороне, полотна защитят предметы интерьера от выгорания (включая технику). При необходимости подключения проектора не нужно ждать ночи. Для оформления оконного проема используются модели спокойных тонов без броского рисунка, либо однотонные.
  4. Кухня. Преимущественно устанавливаются на окнах с солнечной стороны здания. В отличие от остальных комнат, на кухне предпочтительней использовать светлые оттенки штор. Допустимы цветочные принты и природные мотивы.

Рулонные шторы блэкаут не притягивают пыль, поэтому подойдут людям с повышенной чувствительностью.

Фото с сайта жалюзи.рф

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Регионы: Россия

Теги : дом и уют


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