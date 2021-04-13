Особенности выбора рулонных штор блэкаут

При оформлении оконного проема учитывается не только эстетика полотен и сочетание с интерьером. Первостепенно рассматривается вопрос функциональности. Естественные и искусственные источники освещения вызывают дискомфорт у людей, находящихся в помещении. Комната, расположенная на солнечной стороне, постоянно залита светом. Кроме этого, в жаркий летний день сильно нагревается. Неоновые рекламные вывески, уличные фонари и прожекторы нарушают комфорт в темное время суток. Из-за постоянного напряжения человеку не удается полноценно отдохнуть.
Решить проблему просто. Достаточно установить современные светонепроницаемые шторы блэкаут в комнате, где источники освещения беспокоят на постоянной основе. В отличие от классических занавесок из плотной ткани, они полностью блокируют попадание постороннего света. Эффективность достигает 95%. Кроме этого, солнцезащитное покрытие сохраняет комфортный микроклимат, препятствуя чрезмерному нагреванию в жару. Обычные шторы справляются с проблемой наполовину.
Конструкция представляет прямоугольный фрагмент ткани, намотанный на ролик. Изготавливается под размер окна, крепится на створках. Основное отличие от типовых рулонных штор – затемняющая способность. Эффект достигается нанесением на изнаночную сторону акрилового покрытия, которое препятствует попаданию в комнату солнечных лучей и уличных искусственных источников освещения. При необходимости защиты от жары устанавливаются модели с серебристой светоотражающей прослойкой.
В большинстве случаев монтируются в:
Шторы обеспечивают темноту в помещении, независимо от характера источника освещения. Блэкаут имеет свойство регулирования высоты подъема. Используется, если требуется преградить попадание света частично. Например, в солнечный день можно закрыть окно на половину, либо ¾. В комнате будет достаточно светло, но пропадет зрительное напряжение. Нет необходимости щуриться, чтобы рассмотреть какой-то предмет.
Чтобы полностью избавиться от постороннего света, темных классических штор недостаточно. Затемнение осуществляется не полностью. Защититься на 100% от уличных «огней» можно, применив специальные технологии производства ткани. Поддержание абсолютной темноты достигается особой структурой ткани полотен блэкаут.
Шторы блэкаут универсальны. Используются для оформления жилых и коммерческих помещений, где требуется защита от внешних источников освещения.
Зачастую светозащитные шторы монтируются выборочно. Это может быть отдельная комната, которая больше всего подвержена попаданию постороннего света. Если требуется установить полотна во всех комнатах, для каждого стиля подбирается конкретная модель. Также можно оформить смежные помещения в единой стилистике.
Рулонные шторы блэкаут не притягивают пыль, поэтому подойдут людям с повышенной чувствительностью.
Фото с сайта жалюзи.рф
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