Сбер открыл точку притяжения экосистемы и банка в Новосибирске

Помимо традиционных финансовых сервисов, здесь можно познакомиться с новыми продуктами экосистемы, получить посылку, а также просто отдохнуть и выпить кофе.

Центр притяжения – самостоятельная локация, где есть доступ к продуктам экосистемы и банка. В Центре притяжения можно получить посылку, провести финансовые операции в банкомате, воспользоваться нефинансовыми сервисами экосистемы, например, подключить мобильное приложение Ситимобил, СберЕаптека, Самокат и др.

В автономном офисе установлен банкомат нового формата, с большим экраном диагональю в 32 дюйма. Главная страница устройства персонализирована и сразу предлагает клиенту часто выполняемые им операции. Идентификация происходит бесконтактно. Банкомат позволяет внести до 300 купюр за одну операцию. Если клиент по каким-то причинам забудет свою карту в устройстве, Сбер обязательно пришлет ему сообщение об этом и пригласит в офис забрать ее. Появление банкоматов нового формата было анонсировано в сентябре прошлого года на масштабной конференции СберКонф.

Также для клиентов работает постамат СберЛогистики, вендинговый аппарат, кофемашина, современная информационная система, рассказывающая о работе компаний экосистемы Сбера.

Николай Шилов, управляющий Новосибирским отделением ПАО Сбербанк:

«Появление в Новосибирске нового Центра притяжения – это еще один шаг в масштабной трансформации Сбера в единую экосистему. Мы делаем все для того, чтобы сделать жизнь наших клиентов более комфортной и удобной, предлагая массу новых сервисов и новый формат обслуживания. Разумеется, мы не собираемся останавливаться на появлении этого формата обслуживания: уже во втором квартале этого года до нового, технологичного и современного формата в Новосибирске обновятся 3 отделения Сбера».

Центр притяжения открыт ежедневно с 10:00 до 22:00 в ТРЦ «Сибирский молл» на ул. Фрунзе, 238. Подобные автономные офисы также открыты в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону. В ближайшее время Центров притяжения по стране станет больше.