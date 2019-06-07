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Мусор в Новосибирской области взвесят

Девять полигонов из 21 уже оборудованы весовым контролем.
  • 07/06/2019, 14:06
Мусор в Новосибирской области взвесят

В Новосибирской области начата работа по внедрению на 21 полигоне, включенном в Территориальную схему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), системы автоматизированного весового контроля, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Из 21 полигона, включенного в терсхему ТКО, девять полигонов уже оборудованы весовым контролем — это порядка 10-15% охвата, и данная работа продолжается региональным оператором в сфере обращения с отходами совместно с операторами полигонов, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов. — Для максимально объективной оценки объемов ТКО необходимо не просто оборудовать полигоны весами, но и автоматизировать передачу отчетности весового хозяйства. При этом из процесса фиксации данных по объемам мусора должен быть исключен человеческий фактор, они должны быть синхронизированы с весовым оборудованием, и информация о поступивших отходах должна выгружаться автоматически с доступом региональному оператору.

Работы по оборудованию полигонов ТКО весовым контролем и автоматизированной системой учета поступающего мусора, проводимые регоператором совместно с муниципальными образованиями под контролем МинЖКХ, планируется провести до конца 2019 года.

Фото: pixabay.com, автор- Mediamodifier

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