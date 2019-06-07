Подписана «дорожная карта» по созданию индустриального парка на площадке НЗХК

В Новосибирской области будет создан индустриальный парк на площадке ПАО «НЗХК». «Дорожную карту» по реализации этого проекта и Соглашение о намерениях между Правительством Новосибирской области и АО «ТВЭЛ» в рамках второго дня работы ПМЭФ-2019 подписали губернатор Андрей Травников и президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Предмет соглашения – взаимодействие сторон по организации неядерных производств на площадке ПАО «НЗХК», в том числе с перспективой формирования индустриального (промышленного) парка. Отмечается, что проект создания индустриального парка на площадке НЗХК нацелен на создание условий для эффективной организации действующих и новых производств, использование имеющейся инфраструктуры, создание новых рабочих мест.

Площадка завода уже обеспечена всей необходимой инфраструктурой, действующими производствами, сервисными организациями и удобным расположением. Общая площадь территории, на которой могут разместиться неядерные производства – 125 га.

— Исполнение проекта соглашения не потребует финансовых затрат из бюджета Новосибирской области. Правительство региона будет содействовать привлечению новых резидентов в индустриальный парк, — говорится в сообщении.

— В результате компактизации основных производств НЗХК в едином «производственном ядре» территория промплощадки, требующая особого режима безопасности и охраны, значительно сокращается. На высвобожденной территории могут быть размещены новые производства. Уверена, что завод своим интеллектуальным и производственным потенциалом может оказать всю необходимую поддержку успешному развитию новых бизнесов, — отметила президент АО «ТВЭЛ» Наталья Никипелова.

В правительстве региона напомнили, что АО «ТВЭЛ» тесно взаимодействует с правительством Новосибирской области. Стратегическое партнёрство сторон направлено, в первую очередь, на формирование среды, позволяющей обеспечить модернизацию производств, инновационный путь развития региональных предприятий. Среди перспективных сфер сотрудничества – аддитивные технологии, производство накопителей энергии, экология.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области