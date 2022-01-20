Карта неприятных запахов Новосибирска пополнилась объектом в Верх-Туле

В нескольких километрах от поселка Верх-Тула Новосибирского района на территории, заявленной под посадку картофеля, городские общественники обнаружили нелегальные места сливов нечистот в виде «притока» реки Тула, впадающей впоследствии в Обь, и целой группы фекальных «озер».

— Сейчас все это парит, — рассказывает на видеоэкскурсии по фекальным берегам в соцсети общественник Алексей Носов. — Эта «река» уходит в направлении Верх-Тулы. Это не единственный слив. Вот «озеро» чуть подмерзло. Сюда сливали, пока оно не заполнилось. Еще одно, наверное, 30 на 10 метров. За ним — еще одно. Рядом свежие следы от ассенизаторских машин. Дальше озеро уже побольше — метров 70 на 30. Мы увидели ассенизаторские машины, сворачивающие в поле. Находимся в паре километров от города. Роза ветров несет эту вонь в Новосибирск. Это один из источников той самой вони.

По факту обнаруженных незаконных сливов общественники намерены обратиться в контролирующие органы.

— Самые циклопические нелегальные сливы, — говорит еще один общественник Владимир Кириллов. — Это весь частный сектор Кировского района Новосибирска и населенные пункты Новосибирского района — Морской и Верх-Тула. Вы представляете, сколько тысяч «кубов» сливается ежесуточно? Мы столько машин «слотошили», а они продолжают там ездить. И все это течет в речку Тула, оттуда — в Обь.

Напомним, что одной из проблем Новосибирска являются неприятные запахи , которые периодически ощущают жители города. В качестве предполагаемых источников, помимо незаконных сливов содержания выгребных ям, также назывались несколько сельхозпредприятий, канализаций исправительных учреждений. Специальная рабочая группа занималась составлением карты неприятных запахов в городе

Что касается непосредственно ассенизаторской деятельности, то, как уже сообщалось, сами ассенизаторы обращались в специальную рабочую группу горсовета по вопросам экологии по поводу возможного увеличения легальных мест слива нечистот. По словам представителей компаний, специализирующихся на откачке и вывозе содержимого выгребных ям, недостаточное количество разрешенных мест слива на территории Новосибирска увеличивает путь до них специализированного транспорта и, как следствие, себестоимость услуги.