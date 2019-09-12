«Мусорный» вопрос вновь обостряется

— Жителей города и области не устраивают тарифы и нормативы на вывоз ТКО. У ряда ТСЖ в 2019 году оплата за утилизацию мусора выросла в 2 раза по сравнению с 2018 годом. Два месяца назад мы обратились с этим вопросом к председателю заксобрания, губернатору области, в прокуратуру. У нас прошла встреча с министром ЖКХ, где обсуждались озвученные нами проблемы. Прошло два месяца — никаких разъяснений мы не получили, — заявила, выступая на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента, председатель правления Некоммерческого партнерства «Новосибирская лига объединений домовладельцев» (объединяет 135 ТСЖ, 3,5 тысячи жителей) Галина Немчинова.

Напомним, общественники требовали разъяснить, как осуществлять вывоз ТКО при раздельном сборе мусора, почему горожане дотируют вывоз мусора с сельской местности, а также настаивали на том, чтобы ознакомиться со способом формирования тарифов и нормативов.

— Когда они (Тарифы и нормативы. — Ред.) были сформированы, еще не было карты площадок вывоза ТКО — она появилась на сайте регоператора недавно. Нет никаких технических характеристик площадок (удаленность от полигонов), нет информации об объеме и составе вывозимого мусора, — перечисляет Немчинова. — Почему не строится ни одного завода, а деньги на них собираются? Уберите эти суммы из тарифов до начала проектных и строительных работ, как это сделано в Челябинске. Регоператор по закону обязан выделять деньги на покупку контейнеров, но говорит — меняйте сами. Тогда уберите из тарифа их стоимость.

Глава департамента по тарифам Гарей Асмодьяров напомнил депутатам и общественникам, что решение о едином нормативе и тарифе обсуждалось в прошлом году и принималось совместно всеми участниками процесса (правительством, депутатами и общественниками). Он также констатировал, что в тарифе на утилизацию ТКО не заложены расходы на строительство заводов, так как инвестпрограммы на реализацию таких проектов в департамент еще не поступали. Кроме того, в составе предельного тарифа отсутствуют расходы на приобретение контейнеров, так как соответствующее изменение в постановление правительства РФ было внесено уже после утверждения предельного тарифа на вывоз ТКО в Новосибирской области.

— Еще раз заявляю: расходов на строительство заводов, приобретение контейнеров в валовой выручке регоператора на 2019 год нет, — подчеркнул Асмодьяров. — В 2020 году, возможно, мы включим затраты на контейнеры. Посмотрим.

Гендиректор ООО «Экология–Новосибирск» (входит в ГК «ВИС») Лариса Анисимова сообщила, что на сегодняшний день в области установлены 2,2 тысячи контейнеров, из них 470 регоператору прошлось обновить. До конца года планируется установить еще около 500.

— Причина повышения тарифа с 1 января 2019 года заключается в том, что кардинально поменялась система обращения с отходами. Оплата теперь взимается не с квадратного метра, а с человека. Кроме того, если раньше мусор на спецплощадки вывозился только из крупных муниципальных образований, то сейчас это обязательно для всех населенных пунктов. В структуре тарифа 80% занимают транспортные расходы, — добавил Асмодьяров. — С 1 июля тариф на вывоз ТКО в Новосибирской области составляет 88 рублей 62 копейки (до этого полгода был на уровне 92 рублей 42 копеек). После 1 января 2020 года, когда из него исключат НДС, он может уменьшится до 73 рублей 85 копеек. Если в тариф не будут включены инвестиционная составляющая, стоимость контейнеров и т.д.

Министр ЖКХ Денис Архипов пояснил, что часть озвученных общественниками проблем потребовала обсуждения с надзорными, регулирующими органами, а также консультаций с Минстроем РФ. В частности, по утилизации сортированных, крупногабаритных, строительных и сельхозотходов.

— Норма есть, но механизм ее исполнения неоднозначен. Инициаторы не совсем понимают последствия, которые могут привести к изменению оплаты на непонятно какую сумму. На этой неделе мы получили заключение от федеральных органов. Есть позиция ФАС, прокуратуры, два дня назад пришел ответ из Минстроя РФ, — говорит Архипов. — В ближайшее время мы представим в комитет и на рассмотрение общественности наши предложения о том, как мы будем работать с такими отходами.

Больше всего вопросов у общественников и депутатов вновь вызвала ситуация со строительством полигонов и заводов для утилизации мусора. Председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Илья Поляков заявил, что закон предполагал именно этот формат работы с ТКО.

— Ситуация меняется только на бумаге. Полигонов нет, заводов нет, когда и за какие деньги они будут построены — непонятно. Вы не ведете никакой разъяснительной работы, а люди видят, что закон вступил в силу, что платить они стали больше, но не понимают за что, — констатировал он. — Зашла серьезная компания (ГК «ВИС»), сказала: «Мы научим вас работать с мусором». И ничего. Когда будет понимание, сколько в тарифе составит инвестиционная составляющая?

Спикер заксобрания Андрей Шимкив также потребовал у минЖКХ «перестать кормить депутатов баснями и четко ответить, когда начнется строительство». Он напомнил, что требование регионального парламента об уменьшении стоимости оборудования и сокращении срока концессии с 49 до 25 лет остается неизменным.

Архипов пояснил, что на рассмотрении министерства находятся несколько концессионных проектов по утилизации ТКО. Два из них — в Тогучине и Куйбышеве —будут готовы через две недели, по Татарску решается вопрос с предоставлением земельного участка. По самому крупному проекту, который планируется реализовать в Новосибирской агломерации (ГК «ВИС»), на этой неделе правительство области должно получить позицию ФАС. После этого будет приниматься коллегиальное решение, что с ним делать.

— Мы также ждем решения ФАС, чтобы приступить к работе. Сейчас мы рассматриваем возможность строительства одного полигона в Верх-Туле и двух мусоросортировочных комплексов, — добавила Лариса Анисимова.

Сегодня регоператор «Экология–Новосибирск» обслуживает территорию, где проживают 2,5 млн человек, то есть 94% населенных пунктов. К концу 2019 года, по словам Анисимовой, услуга по вывозу ТКО будет предоставляться везде, за исключением 328 труднодоступных поселений. Сборы за утилизацию выросли до 80%. Сейчас компания завершает работу по созданию реестра контейнерных площадок. В числе проблем, с которыми столкнулся регоператор, Анисимова назвала отсутствие контейнерных площадок и контейнеров на территории сельских поселений области, нерешенный вопрос с правилами утилизации сельскохозяйственных и строительных отходов (не входят в тариф), отсутствие данных по количеству проживающих в сельской местности и частном секторе, что мешает начислять плату за услугу и выставлять корректные счета.

Детально рассмотреть вопросы по тарифам, утилизации мусора и строительстве заводов депутаты намерены на ноябрьском заседании комитета.

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