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Мусоросжигательный завод «Квант» в Новосибирской области оштрафован на 50 тыс рублей

  • 18/04/2023, 12:43
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Мусоросжигательного завода «Квант» оштрафован
В деятельности мусоросжигательного завода выявили нарушения.

В деятельности мусоросжигательного завода Спецзавода «Квант» выявили нарушения требований законодательства. Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства об охране атмосферного воздуха в деятельности ООО Спецзавод «Квант» по жалобе жителей рабочего поселка Коченёво. Об этом сообщает пресс-служба Новосибирской межрайонной природоохранной прокуратуры.

Прокурорской проверкой установлено, что спецзавод, осуществляя утилизацию отходов путем сжигания при эксплуатации газового котла, допустил нарушение требований действующего законодательства. На предприятии не была проведена инвентаризация источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, не выполнена обязанность по актуализации сведений и внесение изменений в декларацию о негативном воздействии на окружающую среду, не скорректирована программа производственного экологического контроля.

– По факту выявленных нарушений закона природоохранный прокурор внес директору завода представление, по результатам рассмотрения которого общество заключило договоры на разработку необходимой природоохранной документации, главный инженер предприятия привлечен к дисциплинарной ответственности, – говорится в сообщении прокуратуры.

В связи выявленными нарушениями назначены штрафы на общую сумму 50 тыс руб.

Спецзавод «Квант» — предприятие, специализирующееся на сборе, транспортировке и утилизации опасных отходов.  Работает с любыми видами отходов I-IV класса опасности.

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Фото: pixabay.com — Hans

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : Спецзавод Квант Мусоросжигательного завода «Квант» оштрафован выброс вредных веществ


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