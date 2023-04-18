Прибыль российских «дочек» крупных банков из КНР в 2022 году увеличилась в десятки раз

В России работает четыре банка с китайским капиталом. Два крупнейших российских банка, принадлежащих китайским кредитным организациям, — это «Банк оф Чайна» (101,5 млрд рублей активов на 1 января 2022 года) и «АйСиБиСи банк» (93,8 млрд рублей активов), пишет издание «Франк медиа». Они обслуживают расчеты госструктур, крупных отечественных компаний, ряда институциональных клиентов, совместных предприятий и транснациональных корпораций.

Кроме того, «Банк оф Чайна» специализируется на корреспондентском обслуживании российских банков. Оба в прошлом году имели небольшие кредитные портфели.

По данным издания, за прошлый год активы «АйСиБиСи банка» увеличились в 2,3 раза и достигли на 31 декабря 214,7 млрд рублей. В основном рост пришелся на депозиты, размещенные кредитной организацией в других банках, а также ЦБ. Объем клиентских средств в самом банке вырос более чем в два раза: по кредитным организациям этот рост составил всего 40% (64,3 млрд рублей на конец прошлого года), а вот по небанковским клиентам — 255% (123,8 млрд рублей).

При этом прибыль «АйСиБиСи банка» за год выросла почти в 17 раз и составила 13,3 млрд рублей против 793,5 млн рублей заработанных кредитной организацией в 2021 году. Подобного результата банк достиг в результате увеличения в три раза чистых процентных доходов (до 3,6 млрд рублей) и более чем в семь раз чистых доходов от операций с финансовыми активами (до 9,2 млрд рублей). Как итог, за год капитал банка удвоился и составил 25,8 млрд рублей.

В РФ осуществляют деятельность еще две структуры китайских банков: принадлежащий China Construction Bank российский «Чайна констракшн банк» (20,5 млрд рублей активов на начало 2022 года), а также «Чайнасельхозбанк» (11,8 млрд рублей), владельцем которого является Agricultural Bank of China. Первый опубликовал свою отчетность, второй – пока нет.

Согласно финансовым показателям «Чайна констракшн банка», его активы за прошлый год выросли в три раза, до 60,6 млрд рублей. Как и в случае с «АйСиБиСи банком», у «Чайна констракшн банка» наблюдался значительный рост средств, размещенных в других банках и ЦБ. Однако также значительное увеличение было в части чистой ссудной задолженности. Средства банковских клиентов выросли в шесть раз (до 17,9 млрд рублей), небанковских – более чем в три раза (35,2 млрд рублей).

Прибыль «Чайна констракшн банка» взлетела в 33,7 раза и составила по прошлому году 0,8 млрд рублей. Основной вклад в ее увеличение внесли чистые процентные доходы, который выросли в 2,5 раза, до 917,2 млрд рублей. В результате за прошлый год капитал банка увеличился на 12,5%, до 7,4 млрд рублей.

По словам управляющего директора АКРА Валерия Пивня, рост активов «дочек» китайских банков в разы произошло за счет увеличения их вложений в инструменты с высокой ликвидностью, такая же ситуация отмечалась и у ряда российских банков, поэтому нельзя сказать, что это связано преимущественно с тем, что банки имеют китайские корни.

Ранее редакция сообщала, что Вассерман призвал наказывать граждан, которые не декларируют наличные в сумме более миллиона рублей.

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