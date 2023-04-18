Рекламодателям

Прибыль российских «дочек» крупных банков из КНР в 2022 году увеличилась в десятки раз

  • 18/04/2023, 12:25
Автор:
рост прибыли иностранных банков в России
Это произошло за счет увеличения их вложений в инструменты с высокой ликвидностью, такая же ситуация отмечалась и у ряда российских банков, поэтому нельзя сказать, что это связано с тем, что банки имеют китайские корни, считает эксперт.

В России работает четыре банка с китайским капиталом. Два крупнейших российских банка, принадлежащих китайским кредитным организациям, — это «Банк оф Чайна» (101,5 млрд рублей активов на 1 января 2022 года) и «АйСиБиСи банк» (93,8 млрд рублей активов), пишет издание «Франк медиа». Они обслуживают расчеты госструктур, крупных отечественных компаний, ряда институциональных клиентов, совместных предприятий и транснациональных корпораций.

Кроме того, «Банк оф Чайна» специализируется на корреспондентском обслуживании российских банков. Оба в прошлом году имели небольшие кредитные портфели.

По данным издания, за прошлый год активы «АйСиБиСи банка» увеличились в 2,3 раза и достигли на 31 декабря 214,7 млрд рублей. В основном рост пришелся на депозиты, размещенные кредитной организацией в других банках, а также ЦБ. Объем клиентских средств в самом банке вырос более чем в два раза: по кредитным организациям этот рост составил всего 40% (64,3 млрд рублей на конец прошлого года), а вот по небанковским клиентам — 255% (123,8 млрд рублей).

При этом прибыль «АйСиБиСи банка» за год выросла почти в 17 раз и составила 13,3 млрд рублей против 793,5 млн рублей заработанных кредитной организацией в 2021 году. Подобного результата банк достиг в результате увеличения в три раза чистых процентных доходов (до 3,6 млрд рублей) и более чем в семь раз чистых доходов от операций с финансовыми активами (до 9,2 млрд рублей). Как итог, за год капитал банка удвоился и составил 25,8 млрд рублей.

В РФ осуществляют деятельность еще две структуры китайских банков: принадлежащий China Construction Bank российский «Чайна констракшн банк» (20,5 млрд рублей активов на начало 2022 года), а также «Чайнасельхозбанк» (11,8 млрд рублей), владельцем которого является Agricultural Bank of China. Первый опубликовал свою отчетность, второй – пока нет.

Согласно финансовым показателям «Чайна констракшн банка», его активы за прошлый год выросли в три раза, до 60,6 млрд рублей. Как и в случае с «АйСиБиСи банком», у «Чайна констракшн банка» наблюдался значительный рост средств, размещенных в других банках и ЦБ. Однако также значительное увеличение было в части чистой ссудной задолженности. Средства банковских клиентов выросли в шесть раз (до 17,9 млрд рублей), небанковских – более чем в три раза (35,2 млрд рублей).

Прибыль «Чайна констракшн банка» взлетела в 33,7 раза и составила по прошлому году 0,8 млрд рублей. Основной вклад в ее увеличение внесли чистые процентные доходы, который выросли в 2,5 раза, до 917,2 млрд рублей. В результате за прошлый год капитал банка увеличился на 12,5%, до 7,4 млрд рублей.

По словам управляющего директора АКРА Валерия Пивня, рост активов «дочек» китайских банков в разы произошло за счет увеличения их вложений в инструменты с высокой ликвидностью, такая же ситуация отмечалась и у ряда российских банков, поэтому нельзя сказать, что это связано преимущественно с тем, что банки имеют китайские корни.

Ранее редакция сообщала, что Вассерман призвал наказывать граждан, которые не декларируют наличные в сумме более миллиона рублей.

Фото: freepik.com — jcomp 

209

Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы рост прибыли иностранных банков в России прибыль российских дочек банков КНР бизнес


Спецоперация на Украине

Очередной новосибирский политик отбыл на спецоперацию
13/04/23 12:41
В Новосибирской области нет земли для участников спецоперации?
11/04/23 13:31
Два предприятия Иркутской области наладили выпуск военного обмундирования
4/04/23 12:00
Выбраны застройщики для жилмассива Клюквенный

Определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный»

Два из пяти аукционов на освоение самой масштабной в регионе площадки комплексного развития территории признаны состоявшимися. Один из участников — омская компания.
Читать статью >>
автономный троллейбус

Новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с «Толмачёво»

Соответствующие испытания работы бесконтактного транспорта уже прошли.
Читать статью >>
Русфонд

Пятилетней девочке, страдающей аутизмом, требуется курсовое лечение

Необходимо собрать — 386 976 рублей.
Читать статью >>
поддержка ИТ-компаний на Алтае

Регионы отрабатывают технологии привлечения и развития ИТ-бизнеса

Республика Алтай сделала ставку на создание комфортной среды и снижение налогов.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Николай Мамулат Уполномоченный по Защите Прав Предпринимателей

Николай Мамулат: Сейчас все более четким становится тренд на то, чтобы работать «в белую»

Пандемия и санкции заставили государство и бизнес по-другому взглянуть друг на друга.
Все материалы
Лента новостей

Определились первые застройщики жилмассива «Клюквенный»

18/04/2023, 13:48

Аукцион по ремонту фасада бассейна «Нептун» в Новосибирске опять остался без победителя

18/04/2023, 13:41

Мусоросжигательный завод «Квант» в Новосибирской области оштрафован на 50 тыс рублей

18/04/2023, 12:43

Новый троллейбусный маршрут соединит Новосибирск с «Толмачёво»

18/04/2023, 12:14
Популярное

Вассерман призвал наказывать граждан, которые не декларируют наличные в сумме более миллиона рублей

18/04/2023, 10:22

Почему Новосибирскую область периодически «трясёт»

17/04/2023, 10:43

Названы три продовольственных продукта, которые могут привести к преждевременной смерти

16/04/2023, 10:00
Новости компаний

Формируя кадровый потенциал: в Год педагога и наставника номинацию «Наука и образование» поддерживает ПАО «ГМК «Норильский никель»

18/04/2023, 11:22

Группа ВТБ: в марте россияне увеличили спрос товары для дома и ремонта

17/04/2023, 17:31

На достижение цели киберпреступникам нужно в среднем 7 дней

17/04/2023, 17:27

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска