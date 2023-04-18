Аукцион по ремонту фасада бассейна «Нептун» в Новосибирске опять остался без победителя

В Новосибирске подведены итоги очередного аукциона по капитальному ремонту фасада бассейна «Нептун» («Спортивной школы олимпийского резерва водных видов спорта»). Он признан несостоявшимся, говорится на сайте госзакупок. На участие в закупке была подана одна заявка, которая признана комиссией несоответствующей требованиям.

Напомним, это уже вторая попытка найти подрядчика на выполнение капитального ремонта фасада бассейна «Нептун», расположенного на ул. Богдана Хмельницкого, 25. Первый аукцион был объявлен в марте текущего года. На него не было подано ни одной заявки. Подрядчик должен был выполнить устройство гидроизоляции и утепления фундаментных конструкций, ремонт ж/б элементов каркаса, чердачных стен и цоколя, смонтировать внутренние и наружные витражи и выполнить их остекление, выполнить устройство системы вентиляции. Кроме того, заменить светопрозрачные конструкции на фасаде.

Начальная цена контракта составляла 122,7 млн рублей.

По словам министра физической культуры и спорта Сергея Ахапова, на время ремонта бассейна, спортсменов планировалось перевести в бассейн «Маяк», а сборную команду Новосибирской области — в бассейн «Лазурный».

Здание бассейна «Нептун» введено в эксплуатацию в 1969 году. С 2015 года он перешёл в государственную собственность Новосибирской области. На базе объекта создано государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки по плаванию», с последующим переименованием в государственное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта». На сегодняшний день «Нептун» — единственный действующий бассейн в Новосибирске с дорожками длиной 50 метров.

Ранее редакция сообщала, что в Октябрьском районе к концу года построят школу с бассейном и витражным остеклением.