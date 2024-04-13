МВД проверило 176 мигрантов в секретной компании Новосибирска

В Новосибирском районе сотрудники полиции совместно со спецподразделением Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства.

На территории производственной компании было найдено 176 мигрантов.

― В отношении 8 граждан составлены протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. Кроме того, сотрудниками полиции проводится проверка на предмет привлечения к ответственности лиц, допустивших иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности, ― говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.

Название компании, где допустили такие нарушения и привлекли к работе столько мигрантов, полицейские держат в секрете.