МВД проверило 176 мигрантов в секретной компании Новосибирска

В Новосибирском районе сотрудники полиции совместно со спецподразделением Росгвардии провели оперативно-профилактические мероприятия по проверке соблюдения миграционного законодательства.
На территории производственной компании было найдено 176 мигрантов.
― В отношении 8 граждан составлены протоколы за незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации. Кроме того, сотрудниками полиции проводится проверка на предмет привлечения к ответственности лиц, допустивших иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности, ― говорится в сообщении ГУ МВД по Новосибирской области.
Название компании, где допустили такие нарушения и привлекли к работе столько мигрантов, полицейские держат в секрете.
Источник фото: pixabay.com/автор ha11ok
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