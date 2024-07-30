Мужчина избил ребенка за поцарапанный автомобиль в поселке под Новосибирском

Глава Центрального аппарата СК Александр Бастрыкин потребовал доклад об инциденте с избитым мальчиком в Новосибирской области. Причиной побоев стала царапина на автомобиле.

ЧП произошло в поселке Озерный вечером 24 июля.

— По словам матери пострадавшего, ее 12-летний сын не удержал равновесие на питбайке и случайно задел автомобиль. Владелец машины применил физическую силу по отношению к ребенку, в результате чего мальчик получил сотрясение мозга, — говорится в сообщении СК по региону.

Инцидент произошел на глазах у младшего брата пострадавшего и других детей. Мальчику удалось вырваться и сообщить о случившемся отцу.

Родители обратились в полицию, однако, по их словам, органы правопорядка не приняли должных мер, квалифицировав произошедшее как административное правонарушение. Родители утверждают, что инспектор по делам несовершеннолетних допрашивала ребенка без присутствия психолога и родителей.

— Должная оценка действиям мужчины до настоящего времени правоохранительными органами не дана. По данному факту следственными органами СК по Новосибирской области организована доследственная проверка. Председатель СК РФ поручил руководителю новосибирского СК доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — добавили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту нападения цыган на мужчину в электричке «Новосибирск — Болотное».