В Новосибирске проще найти работу и дешевле жить

Новосибирская область заняла 11 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Среди сибирских регионов область находится на первом месте. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

— Лидерские позиции Новосибирской области объясняются привлекательным соотношением медианы предлагаемых зарплат (66 900 рублей) к прожиточному минимуму (16 696 рублей), при этом здесь довольно низкая конкуренция за рабочие места (2,9 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), — прокомментировала директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Еще один важный показатель, который, по ее словам, помог добиться хороших результатов — минимальная для Сибири доля соискателей, которые отметили в своем резюме готовность к переезду: всего 0,9%

— Для рынка труда это означает сохранение кадров, —подчеркнула Дегтярева.

По оценке аналитиков hh.ru, субъекты федерации сегодня активно конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы.

— Сегодня общий имидж регионов редко совпадает с теми перспективами, которые открывает для соискателей локальный рынок труда. Например, Москва, которая традиционно является местом притяжения человеческого капитала, может оказаться далеко не лучшим городом для трудоустройства — конкуренция за рабочие места в столице одна из самых жестких в стране, а привлекательность заработных плат теряется на фоне высокой стоимости жизни. Не случайно столица не вошла даже в топ-15 регионов РФ по перспективности трудоустройства, — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. — В то же время Амурская область, которая заняла первое место в рейтинге, может предложить соискателю не только большое разнообразие рабочих мест с низкой конкуренцией, но и достойный уровень оплаты труда при низкой (относительно Москвы) стоимости жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что у столичных работодателей резко вырос спрос на новосибирских «айтишников» уровня senior.