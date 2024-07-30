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В Новосибирске проще найти работу и дешевле жить

  • 30/07/2024, 09:42
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске проще найти работу и дешевле жить
По соотношению зарплат и стоимости жизни Новосибирская область оказалась на 11 месте в России.

Новосибирская область заняла 11 место в рейтинге регионов России по перспективности трудоустройства. Среди сибирских регионов область находится на первом месте. Об этом сообщили аналитики hh.ru.

Лидерские позиции Новосибирской области объясняются привлекательным соотношением медианы предлагаемых зарплат (66 900 рублей) к прожиточному минимуму (16 696 рублей), при этом здесь довольно низкая конкуренция за рабочие места (2,9 резюме на вакансию против 3,2 в целом по РФ), — прокомментировала директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

Еще один важный показатель, который, по ее словам, помог добиться хороших результатов — минимальная для Сибири доля соискателей, которые отметили в своем резюме готовность к переезду: всего 0,9%

— Для рынка труда это означает сохранение кадров, —подчеркнула Дегтярева.

По оценке аналитиков hh.ru, субъекты федерации сегодня активно конкурируют друг с другом за трудовые ресурсы.

— Сегодня общий имидж регионов редко совпадает с теми перспективами, которые открывает для соискателей локальный рынок труда. Например, Москва, которая традиционно является местом притяжения человеческого капитала, может оказаться далеко не лучшим городом для трудоустройства — конкуренция за рабочие места в столице одна из самых жестких в стране, а привлекательность заработных плат теряется на фоне высокой стоимости жизни. Не случайно столица не вошла даже в топ-15 регионов РФ по перспективности трудоустройства, — комментирует Наталья Данина, главный эксперт hh.ru по рынку труда, руководитель направления клиентской эффективности hh.ru. — В то же время Амурская область, которая заняла первое место в рейтинге, может предложить соискателю не только большое разнообразие рабочих мест с низкой конкуренцией, но и достойный уровень оплаты труда при низкой (относительно Москвы) стоимости жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что у столичных работодателей резко вырос спрос на новосибирских «айтишников» уровня senior.

Фото freepik , автор: macrovector.

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : трудоустройство Работа в Новосибирске


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