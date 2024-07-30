Участникам новосибирских ярмарок сэкономили 500 млн рублей

Минэкономразвития Новосибирской области учел замечания экспертов реготделения «ОПОРЫ РОССИИ» при организации ярмарок. Как пояснила заместитель руководителя Комитета по торговле и подакцизным товарам – руководитель направления по ярмарочной торговле Новосибирской «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Ковалёва, в постановлении правительства региона прописан ряд избыточных обязанностей для предпринимателей. Речь идет о требованиях к внешнему виду торговых мест.

— Правила благоустройства не содержат отдельных требований к ярмаркам, но если для них применить те же требования, что и для нестационарной торговли, то, например, при организации одной ярмарки на 20 торговых палаток на 21 день участнику —предпринимателю нужно вложить не менее 1,5 миллионов рублей. Таких ярмарок в Новосибирской области проводится более трехсот, а, значит, если обязательные региональные требования вступят в силу, избыточные издержки за год превысят 500 млн. руб, — подчеркнула Ольга Ковалева.

После рассмотрения представленной бизнес-сообществом аналитики, Минэкономразвития предложило исключить из проекта акта данное обязательное требование. Кроме того, из проекта исключено такое основание для отзыва согласования заявления организатора ярмарки как «принятие администрацией муниципального образования Новосибирской области правового акта о благоустройстве территории, в границах которого согласовано проведение ярмарки», уточнили в пресс-службе реготделения «ОПОРА РОССИИ».

Напомним, в Новосибирске традиционно организуются городские социальные продовольственные ярмарки на ул. Петухова и на ул. Большевистской. Цены на таких ярмарках 20 % ниже средних по городу, зафиксированных в Новосибирскстате.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году с участием администраций районов в Новосибирске было организовано 124 ярмарки.